「信賴」看板引2024挺賴聯想　鄭寶清：難道民進黨不爭取信賴？

▲鄭寶清「信賴」看板引2024挺賴清德聯想。（圖／鄭寶清服務處提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨前立委鄭寶清日前在服務處掛起「信賴」大型看板，引發2024總統大選支持副總統賴清德的聯想，為避免造成困擾，鄭寶清本月初宣布拆除「信賴」看板。鄭寶清今（27日）上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪說，「信賴」是民進黨要追尋的，難道民進黨不爭取「信賴」嗎？

鄭寶清今天上午接受「POP撞新聞」節目專訪，主持人黃暐瀚在廣告時間問及，之前「信賴」那件事情是怎樣？「信賴」有什麼不行嗎？鄭寶清說，「對啊，就被說不行，（看板）拆掉啦」；黃暐瀚聞言大抱不平說，這個也很奇怪；鄭寶清則說，看板裡面還放黨旗、民進黨等標誌。

黃暐瀚說，賴副總統現在不還是民進黨的副總統嗎？「信賴」兩個字是不是壞的詞？鄭寶清說，「信賴」是民進黨要追尋的，難道民進黨不爭取「信賴」嗎？黃暐瀚反問，那要鄭寶清拆除看板的理由是什麼？鄭寶清聞言笑而不語說，「當然就是⋯⋯哈哈哈」。

此外，鄭寶清在節目中也說，信賴是他的信仰，就是民進黨的清廉、勤政、愛鄉土，唯有如此才能得到人民的信賴。他強調，核心價值很重要，如果撕掉了核心價值，就看不到事情的真相，就會被很多奇奇怪怪的話術、因言害義，「如果民進黨撕掉了核心價值，你還會剩什麼？」

▼鄭寶清接受廣播節目專訪。（圖／POP radio聯播網提供，下圖同）