　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

看護被親戚要求顧確診外公　他提收半價遭情勒「跟外公算什麼錢」

▲▼長照,老翁,輪椅,失智。（圖／Pixabay）

▲看護被親戚要求免費顧外公。（示意圖，與本文無關／Pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

行動不便的長者若住院確診需另請看護，不少家庭因無法負擔費用而放任不管，造成醫護人員工作量加重。一名任職中的看護則透露，他被親戚找回去照顧外公時，提出收取行情價一半的費用，對方卻說「還要跟外公算什麼錢」，讓他相當無奈。

原PO昨（26）日在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他從事看護行業的朋友提到，他的外公最近中風，親戚以小時候外公對他照顧有加為由，詢問他能否回去幫忙照顧，他則稱還有工作要忙而拒絕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO朋友當晚又接到親戚的電話，說外公被驗出確診，看護費用一天要8500~1萬元，他們負擔不起，原PO朋友則提出一天收取4500元的費用，沒想到親戚開始情緒勒索，說「外公對你那麼好，現在他需要你，你難道都不能撥空來照顧幾天，還要跟外公算什麼錢」，最後他無奈地說收訊不好，並將電話掛斷。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲網友發文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

文章曝光後，網友紛紛留言表示「可以付少一點，但是不能不收錢，因為要生活呀」、「外公對他們難道不好所以他們沒辦法騰出時間照顧嗎？情勒要不得」、「親情綁架的真相：自己人不需要花錢」、「家務事，牽涉到親情/感情，無解」、「畢竟是靠這一行賺錢吃穿的，可以沒收入撐多久？然後免費顧到時候就全部丟給你了」。

►澎湖爽玩四天4199元！不用羨慕別人打卡，自己衝一波

ET快訊
foodpanda又改規則！　8月起顧客棄單「店家必須自行吸
出道即解散？女團首波主打遭砲轟　5天粉專、MV全下架
每天睡不飽？　營養師：「含褪黑激素食物」多吃一覺到天亮
雄二飛彈「研發教授」赴中教書　中科院機密陷外洩危機
CNN：裴洛西已邀請兩黨人士一同訪台
1份報告讓「南山人壽大股東」市值蒸發逾500億　還有3家壽險
19歲女偶像性愛片流出！　「急發聲明又秒刪」陰謀論瘋議

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

三寶路邊停不進　苦主車被撞凹嘆「拜託別開車」！過程全被錄

賓士哥加油驚見1張「小綠綠」　加油員勸快還：我們會賠錢

foodpanda又改規則！　8月起顧客棄單「店家必須自行吸收」

看護被親戚要求顧確診外公　他提收半價遭情勒「跟外公算什麼錢」

BA.5大魔王「像開小門」易再感染　醫曝一招防死亡重殘

分科測驗成績單今寄發「開放查詢看這」　30日起上網填志願

桑達將生成！直接侵台機率曝　這天起雨最多

台灣《蘋果》交易被疑是中資　新買家17Live共同創辦人回應了

台灣《蘋果》2週內恐熄燈　買家拿不出關鍵文件！交易恐無效

BA.5群聚累計17確診　沈政男估全台高峰時間

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

特斯拉、載兒轎車猛烈相撞　2車全毀！女駕駛疑腦震盪

羅PD被逼瘋《地球娛樂室》又下跪！　節目組出包...安俞真直接開嗆XD

《非常律師禹英禑》身世謎揭曉　朴恩斌、陳慶神演技超催淚！

掀被子見老公擁前世情人　尪一臉凶狠：請勿打擾！

三寶路邊停不進　苦主車被撞凹嘆「拜託別開車」！過程全被錄

賓士哥加油驚見1張「小綠綠」　加油員勸快還：我們會賠錢

foodpanda又改規則！　8月起顧客棄單「店家必須自行吸收」

看護被親戚要求顧確診外公　他提收半價遭情勒「跟外公算什麼錢」

BA.5大魔王「像開小門」易再感染　醫曝一招防死亡重殘

分科測驗成績單今寄發「開放查詢看這」　30日起上網填志願

桑達將生成！直接侵台機率曝　這天起雨最多

台灣《蘋果》交易被疑是中資　新買家17Live共同創辦人回應了

台灣《蘋果》2週內恐熄燈　買家拿不出關鍵文件！交易恐無效

BA.5群聚累計17確診　沈政男估全台高峰時間

砧板分4材質「使用禁忌」曝！木頭易發霉　食安專家：最好備3塊

林哲瑄新竹球場受傷恐動刀　鄭寶清：誰發包誰就該負責

Netflix夯劇《必勝球探》男主角找到NBA工作了！將和暴龍簽1年合約

女星罹大腸癌「拒裝人工肛門」　為拍戲不化療…逝前強忍出血之苦

連馬競都打槍C羅！　主席表明想引進他是謠言：幾乎不可能

三寶路邊停不進　苦主車被撞凹嘆「拜託別開車」！過程全被錄

賓士哥加油驚見1張「小綠綠」　加油員勸快還：我們會賠錢

呂秋遠「二度被記申誡」　原因曝光

foodpanda又改規則！　8月起顧客棄單「店家必須自行吸收」

金門「漢光演習」直擊　實兵實彈反登陸射擊

2男坐欄杆抱抱突失衡　從3樓摔下...1人慘死

生活熱門新聞

5號颱風桑達明天生成！路徑恐大轉彎

桑達最快今成颱！　全台變天時間曝

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

代理市長道歉味全龍　球員臭臉

獨／情侶天天床戰！他「射出一坨血」急求診

冷氣25度開整晚被罵奢侈！網勸按1鈕

星巴克杯子賣1400元太貴！鐵粉曝1原因必買

桑達將生成！直接侵台機率曝　這天起雨最多

鬼門快開了！　專家點名「4星座」小心大破財

南機場第二！「台灣最推的夜市」網答案一致

合歡山停車場爆滿！賓士哥自畫停車格炫耀

「射滿白色液體」車主崩潰！兇嫌女友：不知量這麼多

即／高雄9行政區將停水12小時　14萬7970戶準備儲水

BA.5殺進高雄爆群聚！　傳染力高於Omicron約40%

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

5號颱風桑達明天生成！路徑恐大轉彎

桑達最快今成颱！　全台變天時間曝

華視正妹主播被拍「背25萬包約會平價旅館」！

消滅高雄恐怖鼠窩！43人一天才清完1樓　還有2至4樓

女團Pikacream5天解散？

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

快訊／台中「肅槍專案」首站臨檢金錢豹　酒店小姐排排站

代理市長道歉味全龍　球員臭臉

卵巢癌都偷偷來！醫：腹脹、肚子悶痛已晚了

獨／情侶天天床戰！他「射出一坨血」急求診

竹縣「566人搶16隻品種貓」擠爆　獸醫看了秒嘆氣

男大生喉嚨痛到抖！醫猛抽「整管草莓煉乳」　他下秒突倒地

冷氣25度開整晚被罵奢侈！網勸按1鈕

星巴克杯子賣1400元太貴！鐵粉曝1原因必買

沒辦好市多會員也能爽買！「隱藏神卡」曝光

更多

最夯影音

更多
外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈
天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG帶你創造正向影響力！多元企業ESG大小事，告訴你永續經營的真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面