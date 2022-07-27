看護被親戚要求顧確診外公　他提收半價遭情勒「跟外公算什麼錢」

▲看護被親戚要求免費顧外公。（示意圖，與本文無關／Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

行動不便的長者若住院確診需另請看護，不少家庭因無法負擔費用而放任不管，造成醫護人員工作量加重。一名任職中的看護則透露，他被親戚找回去照顧外公時，提出收取行情價一半的費用，對方卻說「還要跟外公算什麼錢」，讓他相當無奈。

原PO昨（26）日在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他從事看護行業的朋友提到，他的外公最近中風，親戚以小時候外公對他照顧有加為由，詢問他能否回去幫忙照顧，他則稱還有工作要忙而拒絕。

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原PO朋友當晚又接到親戚的電話，說外公被驗出確診，看護費用一天要8500~1萬元，他們負擔不起，原PO朋友則提出一天收取4500元的費用，沒想到親戚開始情緒勒索，說「外公對你那麼好，現在他需要你，你難道都不能撥空來照顧幾天，還要跟外公算什麼錢」，最後他無奈地說收訊不好，並將電話掛斷。

▲網友發文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）



文章曝光後，網友紛紛留言表示「可以付少一點，但是不能不收錢，因為要生活呀」、「外公對他們難道不好所以他們沒辦法騰出時間照顧嗎？情勒要不得」、「親情綁架的真相：自己人不需要花錢」、「家務事，牽涉到親情/感情，無解」、「畢竟是靠這一行賺錢吃穿的，可以沒收入撐多久？然後免費顧到時候就全部丟給你了」。