「網紅尪帥法官」二度叩關調職成功！　曾爆請公假赴美陪妻爭議

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗地院法官何星磊2019年間被爆出常帶網紅妻子「藍星沙」出國，導致70起案件無法如期完成審理，後來被司法院人審會認定為敬業態度不佳，升等案因此延長，若無法順利升等，恐怕會遭到淘汰。不過，司法院今年第6次人事審議委員會決議昨日（26日）公布，何星磊二度叩關候補服務成績審查，並順利通過。

▲何星磊（右）今年通過候補成績審查，升等成功。（圖／翻攝自翻攝藍星沙網站）

何星磊畢業於台大法律系，為司法官學院53期結業，由於外型帥氣，加上妻子「藍星沙」是小有名氣的網紅，一度掀起各界關注；然而，2019年間他被爆出因為太常陪妻子出國取景，3年內有大約70起案件無法如期完成審理，後來又以進修名義請假2個月，前往美國求學，但他的妻子當時正在美國待產，因此也遭到外界質疑是否為「假進修、真陪產」，當年還被司法院人審會認定為敬業態度不佳，升等案因此延長。

由於何星磊當時是候補法官，必須升等才能避免被淘汰，他曾在人審會討論升等案時親自到場說明，但最終候補成績還是「不及格」。不過，司法院今年第6次人事審議委員會決議於26日公布，其中第8項為「台灣苗栗地方法院候補法官何星磊候補服務成績經審查及格」，他二度叩關後已順利通過審查，升等為試署法官。

司法院111年第6次人事審議委員會決議詳細內容如下：

1、調派台灣高等法院法官兼庭長蔡和憲於最高法院辦理審判事務，至法務部司法官學院司法官班第64期分發報到（114年間）前1日止。

2、台灣桃園地方法院調法務部司法官學院辦事法官廖珮伶首次調任為台灣高等法院高雄分院法官，並以新職調派台灣高等法院辦理審判事務，調任期間至法務部司法官學院司法官班第64期分發報到（114年間）前1日止。

3、調派台灣台北地方法院法官張瑜鳳、王筱寧、廖棣儀、姜悌文、溫祖明、（調司法院辦事）黃柄縉等6人為同院法官兼庭長；調派台灣新北地方法院法官黃繼瑜為同院法官兼庭長；調派台灣士林地方法院法官許碧惠、張兆光等2人為同院法官兼庭長；調派台灣桃園地方法院法官游智棋、（調司法院辦事）馮浩庭等2人為同院法官兼庭長；調派台灣新竹地方法院法官許翠玲、陳麗芬、廖素琪等3人為同院法官兼庭長；調派台灣苗栗地方法院法官羅貞元為同院法官兼庭長；調派台灣台中地方法院法官陳佩怡為同院法官兼庭長；調派台灣南投地方法院法官黃立昌為同院法官兼庭長；調派台灣彰化地方法院法官陳弘仁、周淡怡等2人為同院法官兼庭長；調派台灣雲林地方法院法官蔡碧蓉、鍾世芬、王子榮、黃麗文等4人為同院法官兼庭長；調派台灣台南地方法院法官林勳煜、莊政達、葉淑儀、張玉萱、許育菱等5人為同院法官兼庭長；調派台灣高雄地方法院法官蔡書瑜、陳芸珮、林裕凱等3人為同院法官兼庭長；調派台灣台東地方法院法官朱貴蘭為同院法官兼庭長；調派台灣宜蘭地方法院法官伍偉華為同院法官兼庭長；調派台灣台中地方法院法官黃建都為福建金門地方法院法官兼庭長。以上兼任庭長者，任期至法務部司法官學院司法官班第64期分發報到（114年間）前1日止，得連任1次。

4、調派台灣新北地方法院法官陳苑文、台灣桃園地方法院法官程欣儀、台灣台中地方法院法官張德寬、台灣屏東地方法院法官林敬超、福建連江地方法院候補法官黃瑞成等5人以原職調派台灣台北地方法院辦理審判事務；調派台灣台東地方法院法官王麗芳、吳宗航等2人為台灣新北地方法院法官；調派台灣桃園地方法院法官楊廼伶、台灣苗栗地方法院法官張新楣、台灣嘉義地方法院法官唐一强、台灣台東地方法院候補法官黃柏仁、台灣基隆地方法院法官陳怡安等5人為台灣士林地方法院（候補）法官；調派台灣雲林地方法院候補法官廖奕淳為台灣桃園地方法院候補法官；調派台灣士林地方法院候補法官何松穎、台灣高雄地方法院法官鄭子文等2人為台灣苗栗地方法院（候補）法官；調派台灣新北地方法院法官陳嘉宏、台灣士林地方法院試署法官郭韶旻、台灣雲林地方法院法官陳韋仁、候補法官黃麗竹、台灣屏東地方法院候補法官王曼寧等5人為台灣台中地方法院（試署、候補）法官；調派台灣台中地方法院法官許慧珍、台灣雲林地方法院法官陳育良等2人為台灣南投地方法院法官；調派台灣南投地方法院候補法官林彥宇、台灣雲林地方法院法官簡鈺昕、台灣高雄地方法院法官李莉玲、台灣花蓮地方法院法官黃英豪、福建金門地方法院候補法官黃佩穎、福建連江地方法院候補法官范嘉紋等6人為台灣彰化地方法院（候補）法官；調派台灣台中地方法院法官黃震岳、台灣南投地方法院法官兼庭長吳昆璋等2人為台灣雲林地方法院法官；調派台灣彰化地方法院法官廖政勝為台灣嘉義地方法院法官；調派台灣台中地方法院候補法官林怡姿、台灣高雄少年及家事法院候補法官劉珊秀、葉芮羽、台灣屏東地方法院候補法官陳一誠等4人為台灣高雄地方法院候補法官；調派台灣台中地方法院候補法官林婉昀、台灣高雄少年及家事法院法官饒佩妮、台灣屏東地方法院試署法官林昶燁等3人為台灣橋頭地方法院（試署、候補）法官；調派台灣高雄地方法院法官洪韻婷、洪毓良、台灣橋頭地方法院法官陳奕帆、台灣屏東地方法院法官劉子健等4人為台灣高雄少年及家事法院法官；調派台灣花蓮地方法院候補法官林育賢為台灣屏東地方法院候補法官；調派台灣高雄少年及家事法院法官陳建欽為台灣台東地方法院法官；調派台灣新北地方法院法官蕭淳元為台灣宜蘭地方法院法官；調派台灣彰化地方法院法官呂美玲為台灣基隆地方法院法官。

5、調派台灣新竹地方檢察署檢察官劉正祥為台灣士林地方法院法官；調派台灣新北地方檢察署檢察官鄭朝光、台灣桃園地方檢察署試署檢察官古御詩、台灣新竹地方檢察署檢察官孫立婷等3人為台灣桃園地方法院（試署）法官；調派台灣新竹地方檢察署檢察官陳中順為台灣苗栗地方法院法官；調派台灣桃園地方檢察署主任檢察官陳建宇、台灣台中地方檢察署檢察官陳僑舫等2人為台灣台中地方法院法官；調派台灣台中地方檢察署檢察官林煒容為台灣南投地方法院法官；調派台灣台中地方檢察署檢察官林明誼、陳建文等2人為台灣彰化地方法院法官；調派台灣彰化地方檢察署檢察官劉彥君、陳靚蓉等2人為台灣雲林地方法院法官；調派台灣高雄地方檢察署檢察官丁亦慧為台灣高雄地方法院法官；調派台灣雲林地方檢察署檢察官李松諺為台灣屏東地方法院法官；調派台灣士林地方檢察署檢察官劉孟昕、台灣花蓮地方檢察署檢察官陳佩芬等2人為台灣花蓮地方法院法官。

6、同意授權辦理法務部司法官學院司法官班第61期結業學員分發事宜，各法院分發員額為：台灣台北地方法院3人（2人占台灣屏東地方法院缺，調派台灣台北地方法院辦理審判事務；1人調派支援福建連江地方法院辦理審判事務至法務部司法官學院司法官班第63期分發前1日(113年間)止，期滿得返回原法院任職或依其志願調任其他法院）、台灣新北地方法院1人、台灣士林地方法院2人（1人調派支援福建連江地方法院辦理審判事務至法務部司法官學院司法官班第63期分發前1日(113年間)止，期滿得返回原法院任職或依其志願調任其他法院）、台灣桃園地方法院1人、台灣南投地方法院1人、台灣彰化地方法院1人、台灣雲林地方法院5人、台灣高雄地方法院4人、台灣橋頭地方法院2人、台灣屏東地方法院6人、台灣台東地方法院2人、台灣花蓮地方法院1人、台灣基隆地方法院1人，合計30人。

7、台灣台北地方法院（調司法院辦事）試署法官林祐宸、台灣新竹地方法院試署法官王榮賓等2人試署服務成績經審查及格。

8、台灣苗栗地方法院候補法官何星磊候補服務成績經審查及格。

9、同意發給台灣台中地方法院法官楊萬益行政訴訟類型專業法官證明書；同意發給台灣基隆地方法院法官陳怡安少年類型專業法官證明書；同意發給台灣新北地方法院法官蔡甄漪、台灣南投地方法院法官黃立昌等2人家事類型專業法官證明書。