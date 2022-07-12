「國民法官，公假挺你」勞工若任國民法官可請公假

▲司法院秘書長林輝煌（站立者）主持「國民法官，公假挺你」記者會。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民法官將於明年元月份上路，司法院正緊鑼密鼓展開各樣宣導，並在12日公布「國民法官-公假篇」宣導影片及《給雇主的一封信》，要讓雇主與勞工朋友瞭解制度、支持制度，安心參與審判。

司法院祕書長林輝煌致詞時指出，國民法官來自各行各業，審判的結果更能代表人民的意見。而為了讓來自百工百業的勞工朋友們能夠無後顧之憂參與審判，《國民法官法》明文規定雇主應於勞工擔任國民法官等職務期間給予公假，並不得予以任何職務上不利之處分。此外，司法院也特別準備了《給雇主的一封信》，用淺顯易懂的方式向雇主說明制度內容及支持員工參與審判的重要性，此封信也將與「候選國民法官到庭通知書」一同寄送，方便勞工、雇主參閱。

一同與會的還有勞動部長許銘春，她曾擔任律師數十年、長年在法院走動，因此對於法院、法官的心態頗能掌握。許明春致詞時表示，勞工在參與審判過程中，需要勞心勞力，與其他來自不同生活背景的國民法官通力合作交流，是十分難得的經驗，更可以進一步回饋到職場，企業也可以因此獲益。雖然員工須要暫時請假，但希望勞資雙方能夠正向看待，懇請企業雇主們共同來支持。

司法院推出的宣導影片分為「貝拉的煩惱」、「企業神隊友」、「貝拉的成長」三部曲，循序漸進傳達勞工參與審判時的工作權益保障；雇主透過適當工作安排，可協助鼓勵員工參與審判；以及勞工因親身體驗與多元經驗的對話交流，也可提升職場效能等。懶人包與漫畫則是以逗趣活潑的劇情，讓勞工輕鬆瞭解參與審判時所應該知道的事。

▼勞動部長許銘春（左）希望雇主能了解勞工任國民法官意義重大。（圖／記者吳銘峯攝）