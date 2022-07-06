國家級區塊鏈平台將上路　國網中心加入促成司法聯盟鏈

▲法務部長蔡清祥（左）與國網中心主任張朝亮（右），合力促成「司法聯盟鏈」。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

法務部為了落實司改國是會議決議，完備證據監管制度，推動「司法聯盟鏈」平台之建置。法務部並與「國家高速網路與計算中心」合作，由國網中心協助建置區塊鏈節點與資訊安全之專業，驗證聯盟鏈互連系統。目前平台已經建置完成，將於7月中正式發表。

有鑑於數位證據的證據能力，在法庭上經常成為攻防重點，常常數位資料還沒解鎖、解密，就被律師團攻擊，最後失去證據能力，無法定罪。因此司改國是會議決議，希望能建置完備的證據監管制度。法務部長蔡清祥5年前在調查局長任內，就著手開始研究利用「區塊鏈」技術來辦案，這也促成這次「司法聯盟鏈」平台之建置。

蔡清祥接任部長後，持續推動建置，並於去年12月27日舉辦之「司法聯盟鏈驗證發表研討會」中，有關運用區塊鏈於「國網中心服務發展」之議題，法務部特別與科技部轄下之國家實驗研究院「國家高速網路與計算中心」（國網中心）合作，共同推動「司法聯盟鏈」提升為國家級區塊鏈平台，此不僅有助於「司法聯盟鏈」更加精進及多元，亦可作為未來跨部會推動新科技的典範。

國網中心加入後，藉由其高速計算/網路、大數據、區塊鏈等發展經驗，及建置區塊鏈節點與資訊安全之專業，驗證聯盟鏈互連系統，協助各界加速升級應用，以有效「驗真」及保存數位證據。目前已經有法務部、司法院、台灣高等檢察署、調查局、警政署，5個初始會員組成「司法聯盟鏈」。

此外，為推展此平台系統，法務部也召開「司法聯盟鏈」可行性評估第3次研商會議，研議納入文化部、全國律師聯合會及其他司法警察機關（包含內政部移民署、海洋委員會海巡署、國防部憲兵指揮部、法務部廉政署）等，逐步擴大「司法聯盟鏈」之公信性。

法務部調查專員魯志遠指出，未來「司法聯盟鏈」啟用後將大幅縮短數位證據驗證流程，只要10秒鐘進行驗證即可。而除了硬體設備外，法務部也將訓練200名種子教官，讓基層司法警察取得認證資格，可以在蒐證的第一時間就將證據上鏈，未來必定可以大大增加人民對司法的信賴度。