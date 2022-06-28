101歲失智婦被通知當國民法官　家屬2度反映無效：法院太離譜了

▲桃園地院三次寄發通知給101歲失智婦，邀請擔任國民法官。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園市101歲張姓婦人重度失智，目前住在安養機構，卻被桃園地方法院通知要擔任國民法官。張婦女兒曾寄信、致電向法院反映實際情況，卻兩次收到通知，讓她傻眼向媒體直呼太離譜。對此，桃園地院坦言有改進空間，將建議司法院訂定相關辦法，檢討並優化程序。

張婦女兒表示，母親早在3年前就住進安養機構，目前已重度失智、無法言語，更無力自理生活，卻在去年收到桃園地院通知信，邀請擔任國民法官。她表示，當時她就以掛號信反映，不料母親不久後又收到2度通知，她只好直接親自致電，但接電話者卻以承辦人員沒空為由，草草掛掉電話，讓她無所適從。

張婦女兒說，她26日又再度收到桃園法院信件，通知母親8月16日上午要報到擔任國民法官，讓她直呼離譜，不禁質疑法院是如何做事？為何會選上一個嚴重失智的人瑞去當國民法官？

桃園地院回應，候選國民法官若年滿70歲以上，或有重大疾病致執行國民法官、備位國民法官職務顯有困難者，得依法辭任國民法官、備位國民法官職務，但依現行法律規定，需待法院對候選國民法官發送「選任期日通知」即第三次名冊做成後，才能依法辭任。

桃園地院表示，相關程序均依相關規定，無違法或不當之處，但造成張女士及家屬深受困擾，本院亦認有改進之處。為因應此種情形，將建議司法院訂定相關辦法，可由審核小組於第一次或第二次通知國民時，即剔除年滿70歲以上，或有重大疾病致擔任有困難、已表明辭任之情形，兼顧民眾實際需要。

桃園地院指出，國民法官施行在即，模擬審判就是為了要偵錯除錯，感謝所有參與的國民，法院一定會不斷優化程序，做好準備。感謝張女士家屬藉由此一機會，提醒相關程序規定尚有優化的空間，相信司法院會不斷地檢討並優化程序，讓國民法官制度的運作更加順暢。

司法院解釋，雖然張女士女兒向法院申告情況，但因為張女士並沒有法定不得擔任國民法官的情形，仍然被列在複選名冊內，所以後續才會再次收到法院寄發邀請擔任候選國民法官的通知。本院將於制度正式實施前，儘速擬定相關配套，研究是否可於認定國民符合法定拒絕參與情形，就可於更早的階段予以排除。

司法院表示，感謝這位民眾提出意見，也對造成民眾若干不便表示歉意。另外，也提醒所有國民，在國民法官制度實施前的模擬期間，各法院是以邀請的方式通知國民到庭參與模擬審判，誠摯歡迎國民踴躍參與、體驗，若民眾接獲通知後，評估認為確實有參與的困難，也可以向法院表明，請不用過度擔憂。

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