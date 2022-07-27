新竹棒球場未完成驗收就舉辦比賽！　 竹檢剪報分案調查

▲新竹棒球場重啟後，外界罵聲連連。（圖／新竹市府提供）



記者崔子柔／綜合報導

新竹棒球場斥資12億元、經3年重建，於22日正式重啟，卻接連出現球員因外野碎石、土質受傷，和觀眾席地板脫落、女廁門鎖裝反等問題，讓各界負評不斷。新竹市府坦承，新竹棒球場未完成驗收就舉辦比賽，新竹地檢署則證實已剪報分案。

富邦悍將外野手林哲瑄23日晚間比賽時，4局下撲接飛球，左肩撞擊地面挫傷，起身時神情相當痛苦，即刻退賽休息，昨（26）日公開傷勢指出，其左肩關節唇破裂，可能需開刀治療，醫師評估恐怕整季報銷。

▲林哲瑄恐需開刀治療傷勢。（圖／記者黃克翔攝）



根據《聯合報》報導，新竹市府坦承新竹棒球場未完成驗收就舉辦比賽，新竹地檢署昨證實已剪報分案，將釐清市府、包商甚至是味全龍球隊的責任歸屬。法界人士指出，若營造時「違反建築術成規」，恐構成公共危險顯罪，若因設施不當造成球員受傷則構成過失傷害。

前新竹市長林智堅先前因論文事件鬧得沸沸揚揚，現又因新竹棒球場議題引起各界罵聲，對其參選桃園市長一事恐怕造成致命傷，他昨晚回應稱已致電富邦悍將領隊林華韋致歉，並願意負擔林哲瑄的手術及復健費用。

▼林智堅昨受訪時表示，新竹市政府已在第一時間與中職、球團檢視問題，會確保球員安全才開賽。（圖／記者沈繼昌翻攝）

