李鴻淵狠奪4命還噴狂言　警一句話讓他瞬間孬了！低調表悔意

▲李鴻淵被押送南投縣刑警大隊偵訊。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

南投草屯康建生技公司前職員李鴻淵14日闖入前東家辦公室，對5人行刑式槍決轟頭，釀成4死1重傷的悲劇，15日在台中養生館落網後被移送至南投縣警局進行偵訊，不但大喊「我是報仇殺人」、「沒有後悔」甚至還嗆媒體問「屁話」，但疑因警方在偵訊時提醒「沒有悔意恐被判死刑」，讓他態度180度翻轉、囂張氣焰瞬間全失，甚至改口表示「很後悔」。

李鴻淵對5人行刑式槍決，造成康建生技公司創辦人賴敏男重傷，而賴敏男胞弟賴鋕卿、課長劉慶彬、賴敏男女兒賴彥予、及張姓女會計主任慘死槍下；但他在台中市某養生會館落網時竟毫無懼色，還能跟警方閒聊瞎扯淡，被送往南投縣刑警大隊偵訊時面對大批媒體提問，還囂張喊出「大家好」、「我要報仇」、「我有深仇大恨」、「我是報仇殺人」、「（槍）撿來的」等語。

▲李鴻淵被移送南投地檢署複訊時，全程低頭不發一語、囂張氣焰全失。（圖／記者高堂堯攝）

想不到當天晚間警方偵訊結束，李鴻淵從南投縣刑大被移送至南投地檢署複訊，上下車同樣面對大批媒體詢問，全程卻都低頭不發一語，就連記者詢問他，「你知道賴敏男沒有死嗎？」也毫無反應，警方甚至透露他最後有表達悔意，與幾個小時前的囂張狂妄判若兩人。

據了解，李鴻淵行兇時彷彿喪失人性般，狠下重手屠殺無辜，直至被警方逮捕、偵訊伊始都還沒意識到自己犯下的是滔天罪刑，不過隨著時間沖淡殺氣、情緒冷靜下來，警方私下提醒勸戒，法官量刑的關鍵依據是犯後態度，如果他沒有悔意、不配合調查，「判死刑的機會很高！」李鴻淵彷彿被當頭棒喝，喃喃道：「我怎會殺了這麼多人？」也轉為表示「很後悔」。

而死者之一的賴敏男胞弟賴鋕卿的女婿，昨天曾赴岳父遇害陳屍的第一現場農資室進行招魂儀式，曾對現場媒體表示「想問嫌犯做這個，害不害怕死刑？」如今隨著李鴻淵態度的轉變，也間接給了肯定的答案。