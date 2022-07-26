可供25萬人次吸食！新北警把70公斤毒品全燒了　市價高達1億

記者陳雕文／新北報導

新北警於26日上午將去年下半年裁處沒入的毒品（總重達70.7公斤，約可供25萬人次吸食），運送至新店垃圾焚化廠進行銷燬，由於該批毒品總市價約1億元，警方派出霹靂小組荷槍實彈戒護運送，並由政風及督察人員從旁監辦，確保本次行動的安全性。

▲▼警方將市價約1億帶去銷燬，運送過程由霹靂小組戒護。（圖／記者陳雕文翻攝）

據新北市警局統計，110年共查獲施用第三、四級毒品人數959人，其中18至29歲人數計有643人，占67.05%，顯示接觸第三、四級毒品之人口仍以低年齡層居多。近年來毒販為躲避警方查緝並吸引青少年施用，還針對包裝及成分不斷翻新！因此警方加強防制轄內營業場所淪為潛藏涉毒處所，同時檢查公共、衛生、消防安全等項目。

▲刑警將分裝好的19箱毒品陸續扔進坑口。（圖／記者陳雕文翻攝）

新北刑警大隊表示，本次銷燬的毒品總重達70.7公斤，可供25萬人次吸食，市價約1億台幣；除了傳統常見的愷他命、FM2、一粒眠等毒品外，其中也包含了摻混4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）之卡西酮類咖啡包及奶茶包、梅片等各類型態毒品。

新北警局長黃宗仁表示，警察工作不是只有績效，更應該追求好的成效，今天的毒品銷燬工作，就是新北警察大軍查緝毒品犯罪的成果，也希望藉此讓民眾了解市府打擊毒品守護新北的決心。

▼再由焚化廠人員控制機具，將毒品抓起放進焚化爐。（圖／記者陳雕文翻攝）