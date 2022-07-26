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無法連網追劇！火爆哥上全國電子砸家電打店員　家屬刷11萬善後

記者張君豪／新北報導

25日傍晚20時許，新北市汐止區中興路全國電子發生消費者登門毆打店員的離譜事件，轄區警方獲報後到場制止；原來是消費者彭男（43歲）不滿店員服務態度，趁酒後再度登門踢館理論、雙方爆發爭吵，彭男情緒失控徒手拉扯林男頭髮並毆打對方，過程中造成4件家電產品毀損，事後彭男認錯、刷卡11萬元買下砸壞的4件電器，店家並未提告，警方依法社維法第87條「加暴行於人」送辦。

▲社后所警員到場管束這名酒醉砸店的彭男。（圖／記者張君豪翻攝）
▲社后所警員到場管束這名酒醉砸店的彭男。（圖說以下同／記者張君豪翻攝）

▲社后所警員到場管束這名酒醉砸店的彭男。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，彭男當晚在家吃飯後打算看電視，卻發現電視故障，他致電購買的全國電子「要怎麼連上網追劇」，卻因網路訊後不佳無法連網，彭男自覺店家服務態度不佳，登門理論。彭男到全國電子門市後，因喝酒情緒失控，抄起店內擺設的家電猛砸。

▲社后所警員到場管束這名酒醉砸店的彭男。（圖／記者張君豪翻攝）

衝突過程中，彭男砸壞店家的空氣清淨機、吸塵器、甚至動手強拉林姓店員頭髮，毆打他臉頰身體，造成林員多處受傷，店家無奈報警。警方到場發現彭男仍呈現酒醉狀態，依警職法規定，對林男實施管束帶回，彭男家人聞訊趕來與受傷店員和解，並刷卡11萬買下高檔吸塵器、空氣清淨機、兩台液晶電視達成和解，解除這場鬧劇。

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