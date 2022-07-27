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起士控、麻糬控快看！老虎堂X奇美食品最強聯名包　超狂拉絲轟動全網

虎式黑糖,虎式甜點,爆漿起司,黑糖麻糬,流心（圖／老虎堂提供）

▲老虎堂與奇美食品聯名推出兩款包子。

【企劃特輯】

是的，你沒看錯！以黑糖飲品聞名全球的老虎堂這次推出以了黑糖為主題的包子，老虎堂首次與奇美食品聯名，超狂內餡征服無數網民味蕾。

老虎堂並非首次推出周邊商品，先前所推出的「虎式甜點」系列款款熱銷，甚至一貨難求，這次與奇美食品共同推出的包子，在全台全聯販售，但據網民們表示很難買的到，因為一上架便銷售一空，讓我們一起看看究竟這次的虎式甜點有什麼難以抗拒的魅力吧！

虎式黑糖,虎式甜點,爆漿起司,黑糖麻糬,流心（圖／老虎堂提供）

▲超狂拉絲與爆餡流心征服無數網民。

●爆漿起司流心包
光是這超狂流餡猶如瀑布，就足以征服網民們，老虎堂獨有的虎式黑糖揉入於麵皮中，令人越吃越香，同時黑糖的香氣適中，久久令人無法忘懷，內餡中的主角更是由三種起士調配而成，加熱後金黃色的起士猶如瀑布般湧現，而濃郁程度不減分毫，甚至可以品嚐到乾酪丁的顆粒咀嚼感，扎實不空洞的口感，有著鹹中帶甜的多層次好滋味。

虎式黑糖,虎式甜點,爆漿起司,黑糖麻糬,流心（圖／老虎堂提供）

▲爆漿起司與黑糖拉絲令人垂涎三尺。

●經典黑糖麻糬包
虎式黑糖在這款商品中的味道更濃郁，特別的是添加在麻糬裡，黑糖麻糬的Ｑ彈牽絲，完全不遜色於起士的狂野，內餡則是還有香濃卡士達流心，兩款餡料完美融合，外皮則是由三重工法包覆成型，淡淡乳香與細緻外皮，口感細膩無比。

虎式黑糖,虎式甜點,爆漿起司,黑糖麻糬,流心（圖／老虎堂提供）

▲剝開後馬上就可見超狂拉絲效果。圖為經典黑糖麻糬包。

如果你在全聯看到架上有貨，千萬不要錯過，銷售程度之快真的超乎你的想像！

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