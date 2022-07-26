立委集體收賄爆案外案　國民黨團主任涉「修法詐欺」遭約談

▲立委收賄案白手套郭克銘(圖)，因涉嫌詐欺案，與國民黨團主任分別遭搜索約談。（資料照／記者游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

立法委員集體收賄案，日前經台北地院一審重判5名涉案立委有罪的同時，檢調單位鴨子划水，持續蒐證發現，立委收賄案中的白手套郭克銘涉嫌在2016年到2019年間，以可協助遊說民代修改《促轉條例》等話術，佯稱可幫政治受難者與建商取得當年遭強徵的土地，涉嫌詐欺至少數百萬元，檢調26日兵分13路搜索，預計約談郭、國民黨團主任沈建億、立委助理丁復華等6名詐欺嫌疑人到案。

是知管理顧問公司總經理郭克銘，在立委收賄案中，擔任前太流公司董事長李恆隆的白手套，協助行賄蘇震清等立委，郭克銘被判刑有期徒刑2年、另8個月可易科罰金，緩刑5年，支付公庫600萬元。立委廖國棟的助理丁復華則被判刑1年10月、緩刑4年。當時沈建億被列為證人。

據了解，檢調在偵辦立委集體收賄案時，在是知公司搜出大批證物，發現郭克銘除了在太流SOGO案中擔任白手套，還涉嫌向建商、白色恐怖受難遺族佯稱，可代為遊說民代，協助修正《促轉條例》，讓建商、遺族可拿回當年被強制徵收的土地，但藉口需要金錢疏通，詐取至少500萬元的活動費。

專案小組追查，涉案人除了郭克銘、丁復華，還有國民黨團主任沈建億等人，26日由台北地檢署指揮調查局北機站，兵分13路展開搜索，並依詐欺、侵占等罪嫌，約談郭等6人到案，釐清相關案情。據了解，目前全案尚未查到有民代涉案。