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被認定不當黨產　救國團批黨產會：引用威權時代案例以偏概全！

▲▼黨產會舉行「認定社團法人中國青年救國團之財產為不當取得財產」說明記者會。（圖／不當黨產會處理委員會提供）

▲黨產會舉行「認定社團法人中國青年救國團之財產為不當取得財產」說明記者會。（圖／不當黨產會處理委員會提供）

記者杜冠霖／台北報導

行政院黨產會26日召開委員會議決議，認定國民黨附隨組織中國青年救國團的61筆土地與建物、13億9449萬7912元為不當取得財產，須移轉為國有；另應9筆、建物因已移轉他人而無法返還，追徵2億4057萬3554元。對此，救國團表示，黨產會以偏概全，「引用威權時代部分案例套用於救國團，抹殺救國團對國家貢獻，遺憾、痛心且不能接受。」

黨產會26日下午舉辦「認定社團法人中國青年救國團之財產為不當取得財產」說明記者會。黨產會2018年8月認定救國團為國民黨附隨組織，而今日認定救國團現有財產中61筆土地與建物、13億9449萬7912元為不當取得財產，要求救國團移轉為國有，但9筆土地、建物因移轉他人而無法返還，依法自救國團其他財產中追徵2億4057萬3554元。

黨產會說明，救國團1952年至1969年隸屬於國防部時期為政府機構，非獨立於中華民國以外權利主體，依法無從擁有自有財產，但國民黨憑其威權統治時期黨國不分的執政優勢違反法制，使救國團以自己名義於該期間內取得土地、建物，為《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》第4條第4款規定不當取得財產，應移轉為國有，已移轉他人而無法返還者，應追徵其價額。

對此，救國團強調，救國團成立時，是由行政院籌組，並且隸屬國防部，法院也認定救國團為政府組織，就連黨產會的新聞稿中也說：「救國團自民國41年至58年隸屬於國防部時期為政府機構」，既然是政府機構，怎會是國民黨的附隨組織？

救國團表示，既然不是國民黨的附隨組織，財產自然不是不當黨產。更何況第一審行政法院尚未就附隨組織部分作出宣判，黨產會就做出沒收救國團財產的行政處分，令人無法接受。

黨產會指出，1988年至1991年國民黨執政的行政院，曾數次同意以「姓名更正」或「更名」為由，無償將原登記國有的不動產變更登記為救國團所有，無視「姓名更正」或「更名」於土地登記法令中，不應涉及權利歸屬變更明白定義，國民黨藉執政優勢，使救國團不當取得財產，應移轉為國有，已移轉他人而無法返還者，應追徵其價額。

黨產會提及，救國團長期依照國民黨之指示，深入校園從事國內校園政治偵防工作，藉由舉辦各類活動，「領導」青年學子之政治思想，甚至協助國民黨與情治單位於海外各校佈建細胞，蒐集留學生動向。

對此，救國團指出，黨產會在記者會中一再強調，救國團的財產來自於配合執行國民黨威權時期壓迫體制之相關工作，根本完全背離事實。首先，救國團早期各項青年服務工作，乃受政府委託辦理，而非受國民黨委託辦理。其次，政府委託救國團舉辦有益青年身心健康的活動，並提供相關的行政協助與經費補助，也完全合情、合理且合法。

黨產會稱，為使救國團有效執行上開壓迫體制工作，國民黨藉執政優勢，使救國團取得各項特權，如各級政府金錢補助，無償使用公有土地興建活動據點，以及大規模動員機關、軍方人力物力協助舉辦自強活動等，救國團因此積累出如今可觀財產。

救國團表示，政府提供土地，要求救國團成立青年活動中心，目的在於提供青年舒適安全之場所，俾使各項青年活動能夠順利舉辦，這些土地都是向政府合法承租，並非非法占用。換言之，救國團接受政府的補助與委託，耗費偌大人力、心力、勞力及物力，執行政府交付的各項人才培育、有益身心的青年活動，參與過的青年無不收穫滿滿，當代許多各個領域的菁英，不分黨派族群，都曾受惠，足見救國團種種培育青年的付出，與安定社會的貢獻，與「壓迫體制」根本天差地遠。

救國團指出，目前救國團各單位有將近1700位員工及5000多位教師教練，黨產會沒收救國團財產之處分一旦執行，這些員工與教師的工作權與財產權，將立即受到極其嚴重的侵害，黨產會可曾考慮到這幾千人的人權？

救國團痛批，黨產會斷章取義、以偏概全，引用威權時代部分案例套用於救國團，抹殺救國團對國家社會的貢獻，同時藉此用來懲罰救國團與威權體制無關的現職員工，不但毫無公義可言，更嚴重違背了轉型正義釐清真相、追求和解共生的目的。

救國團表示，救國團基於和解共生的信念，一直以誠懇的態度與黨產會進行溝通，歷經8次協商，雙方距離已經逐漸拉近，不料黨產會竟以突襲的方式片面終止談判，更單方面召開記者會斷然宣布移轉救國團的財產，完全違背行政機關的誠信原則，令救國團難以理解、無法接受，更讓救國團及社會大眾對政府的信任瀕臨破產。

救國團表示，救國團將向法院提出「停止執行」的聲請，籲請法院務以「有難以回復損害」為由，裁定停止執行此一侵害人權的行政處分，希望能透過司法，為救國團和社會爭取應有的權益，

希望法院能本於公平正義的精神，還救國團一個公道，也希望社會大眾繼續支持救國團的公益服務，為了國家的安定與社會的和諧，救國團會繼續堅持走在公益與公義的道路上，繼續為社會大眾服務，不讓救國團70年來的努力遭到抹煞。

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