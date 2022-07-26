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「蔣萬安團隊有統戰味」　趙怡翔、顏若芳：淪為Team China

▲▼民進黨議員參選人趙怡翔、顏若芳認為蔣萬安的競選團隊有「統戰味」。（圖／趙怡翔、顏若芳辦公室提供）

▲民進黨議員參選人趙怡翔、顏若芳認為蔣萬安的競選團隊有「統戰味」。（圖／趙怡翔、顏若芳辦公室提供）

記者陶本和／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安近日公布競選團隊名單，包括前立委蔡正元、林郁方、立委費鴻泰、賴士葆與李貴敏等人入列。對此，市議員參選人趙怡翔、顏若芳26日都表示，這團隊有「統戰意味」，認為蔣萬安的團隊以中國為重，「Team Taipei」淪為「Team China」。

對於蔣萬安的團隊，顏若芳認為，這是一個把年輕人趕走、反對世界主流價值又媚共的「中國台北隊」，儘管國民黨稱台北市長選戰團隊陣容有老將經驗，但其中出現三中案一審有罪的蔡正元、歧視長髮的賴士葆、說要槍斃陳時中的費鴻泰、要台灣棄獨的李貴敏，以及歧視長髮男性的林郁方。

顏若芳認為，蔣萬安之前被爆出年輕幕僚出走，現在填了爭議老將來輔選，簡直是「老國民黨培訓營」。她說，蔣萬安就只是又一個連勝文，除了華麗的皮囊外一無所有。

此外，「口譯哥」趙怡翔也認為，過往以清廉作為競選風格的蔣萬安，如今邀請以「陳時中根本就應該被槍斃」為論的立委費鴻泰等人擔任後援會榮譽總會長，與台北市民的主流價值與觀念差距甚遠。

趙怡翔進一步說，蔣萬安找蔡正元當榮譽總會長，是忘記他曾經出席中國統戰節目，砲轟自己政府，說出中國才是祖國嗎？

趙怡翔表示，蔣萬安的另一位榮譽總會長賴士葆曾拍胸保證服貿商機無限，「完全不必擔心」，「這不僅令人懷疑，難道這就是蔣萬安的經濟發展策略？」

趙怡翔認為，蔣萬安核心團隊以中國為重，恐使他口中的「Team Taipei」淪為「Team China」，未來的首都市長則應突破過往的兩岸思維，與世界結交朋友，訂定更廣闊的國際路線，這才符合台灣的國家利益。

▼民進黨議員參選人趙怡翔、顏若芳認為蔣萬安的競選團隊有「統戰味」。（圖／趙怡翔、顏若芳辦公室提供）

▲▼民進黨議員參選人趙怡翔、顏若芳認為蔣萬安的競選團隊有「統戰味」。（圖／趙怡翔、顏若芳辦公室提供）

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