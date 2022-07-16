阿里山「神木下婚禮」10／30開辦！渡假婚旅浪漫遊程出爐

▲阿里山神木下婚禮10/30登場，觀光局結合在地品牌，推出結婚伴手禮。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

2022阿里山神木下婚禮將於10月30、31日盛大舉辦，交通部觀光局表示，今年推出結婚伴手禮「好日子禮盒」，另外推出「阿里山渡假婚旅」遊程，加入「團茶」手作活動，象徵夫妻同心協力面對婚姻生活，為新人開啟充滿台灣特色的「婚拍、度假、小蜜月」全新選擇。

阿里山神木下婚禮邁入第16年，承襲鄒族部落婚禮體驗、香林神木證婚兩大特色儀式，通過部落婚禮充滿寓意的結婚習俗，將新人的結合化作留存心間的雋永感受，同時置身香林神木群構成的森林系婚禮場景，於神木前互許真愛諾言。

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觀光局阿里山管理處推出結婚伴手禮「好日子禮盒」，融入阿里山唯美地景意象「雲海、櫻花、紫藤、星空」，嚴選深具在地特色物產品牌，以及來吉部落好鄒道愛情豬禮盒，並加入阿里山easy go好好森活禮盒與太平社區發展協會與山木島聯名開發的茶鄉太平禮盒

▲阿里山神木下婚禮今已陪伴248對新人見證幸福。（圖／觀光局）

隨著婚拍微旅行風氣盛行，阿里山管理處今年隆重打造「阿里山渡假婚旅」，揉合在地自然人文資源與觀光產業，特別將當地產業融入體驗行程，加入蘊含祝福意味的「團茶」手作活動，象徵夫妻同心協力面對婚姻生活，為新人開啟充滿台灣特色的「婚拍、度假、小蜜月」全新選擇。

「阿里山渡假婚旅」以「旭隆製茶」為起點，新人於早晨展開囍韻團茶DIY，置身清新茶香之中，打造餘韻無窮的紀念茶禮；中午前往「FKUO山芙蓉茶業」，享用結合鄒族與排灣族的部落特色午餐，在新鮮自耕的食材裡，再一次感受阿里山的獨特風味。

午後就到「阿里山鄉迷糊步道」透氣散心，穿梭在湖水山林、原民工法打造古樸小橋涼亭，放慢步調擁抱山林；最後前往雲霧繚繞的「ZENGIN然井茗露」，品味手作法式甜點、咖啡交織的情人午茶，重溫第一次約會的悸動，為婚拍旅行畫下甜蜜句點。

▲▼阿里山神木下婚禮10/30登場，屆時將可帶動當地觀光產業發展。（圖／觀光局）

今年阿里山管理處也與愛玩美旅行社合作開發「神木下婚禮家屬限定遊程」，讓新人在參與神木下婚禮系列遊程的同時，也可以邀約家人們一同遊玩體驗阿里山的美好景緻，並且在神木下完成證婚活動後，與家人一同於阿里山賓館共享幸福午宴。