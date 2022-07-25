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台東縣衛生局呼籲至猴痘高風險國家入境　民眾應落實執行3+4

▲台東縣25日新增171位確診者。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣25日新增171位確診者。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣25日新增171位確診者，139名民眾戶籍或居住地分在台東、32名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案39897人、居隔者982人。目前台東針對COVID-19確診者分流收治情況，截至7/24下午16點為止，住院收治人數為35、加強版集中檢疫所為23人、居家照護現管人數有1749人。

台東縣衛生局表示，今日1養護機構監測期滿結案，總計縣內仍有7養護、4監所群聚事件監控中，本日共新增6例確診個案，為養護機構人員(1住民、5員工)。

台東縣衛生局表示，世界衛生組織(WHO)評估自今(111)年5月全球爆發猴痘疫情以來，病例數持續快速增加且受影響國家日益增多。目前猴痘已列為我國第2類法定傳染病，目前我國已將49個國家旅遊疫情提升至「第2級：警示(Alert)」(請參閱-疾病管制署官網-國際旅遊疫情建議等級)，如民眾前往猴痘高風險國家應避免出入與不個定人士密切接觸場域，如返國入境請落實一人一戶或於防疫旅館執行3天隔離+4天自主防疫，請病密切注意自身健康如有發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿包等疑似症狀應主動告知衛生局(上班日:331174;夜間及假日:0975288155)安排進一步就醫。

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