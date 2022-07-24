他扮「三太子」頂39度高溫表演！下秒突搖晃倒地　網嚇：真的辛苦

記者曾筠淇／綜合報導

農曆6月24日是關聖帝君誕辰，許多宮廟都有舉辦祝壽慶典。昨（23）日適逢大暑，各縣市都飆到36度至38度以上高溫，就有網友目擊扮「三太子」的表演者疑似中暑，突然搖晃倒地。影片曝光後，也引發網友熱議，「真的很辛苦，熱又重」、「我扛過一次，超級辛苦」。

這名網友昨（23）日在臉書社團「爆料公社二社」上貼文直呼，「高溫39度，三太子中暑了！」從他貼出的影片可見，扮「三太子」的表演者起初在宮廟前賣力演出，但緊接著便突然倒退幾步，並往後倒了下去。

旁人見狀後，趕緊衝過去詢問情況，並將扮「三太子」的表演者扶起來。而圍觀或經過的民眾也不禁探頭，看看發生了什麼事。

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▲表演者突然倒地。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

影片曝光後，底下不少網友直呼，「真的太熱」、「真的有夠熱」、「真的辛苦、很熱」、「大暑之日跳三太子真的很辛苦喔！真的是熱爆了」、「節氣大暑，不穿這些都快中暑了」、「溫度這麼高，任誰也受不了」、「這樣的高溫下，真的是很辛苦」、「天氣熱又負重，真的很辛苦」。

其中還有些網友回應，「這好像是在大溪吧」、「真的很辛苦，前幾天晚上去大溪看到時，我就覺得他們很厲害，更何況是白天」、「那天我也有去現場，他們每個人都是汗流浹背，真的很辛苦」。

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