王世堅、陳時中合照表情露餡？　網齊喊「旁邊退下」：只挺堅哥！

▲台北市議員王世堅、民進黨台北市長參選人陳時中形象照。（圖／翻攝王世堅臉書）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市長提名作業雖一度卡關，但最終敲定由衛福部長陳時中參戰，日前他已向行政院請辭，正式投入選戰，近日也與同黨26位議員參選人拍攝形象照。曾說「感情上支持黃珊珊選市長，理智上還是挺民進黨提名的人選」的民進黨台北市議員王世堅，特別在臉書換上與陳時中的照片，卻被網友笑說「表情露餡」，更有許多人喊會投堅哥，「隔壁的就不用了」。

王世堅6月議會質詢說，感情上，百分百支持黃珊珊，因為兩人將近20年同事情誼，而且黃珊珊有堅韌的個性，有深厚的法律素養，也有相當好的行政經驗。更何況，她是代表頭一位由台北市議員出身參選首都台北市，這是議會共同光榮，但理智往往戰勝感情，「理智上我一定要支持民進黨推出來的市長候選人」。

民進黨台北市長人選未定時，王世堅曾多次表示，陳時中表現雖好，但在防疫總指揮這位子有更重要的任務，如今黨中央確定提名陳時中，王世堅臉書也放上兩人照片，並喊「您要的正義，我們做得到」。

不過，王世堅的支持者不領情，紛紛喊「堅哥市長，我覺得你獨照就好了」、「世堅不要同流合污，我唯一支持」、「堅哥很可以，但旁邊......就不要了吧」、「可以把陳時中拿掉嗎」、「還是唯一支持堅哥出來選」。

也有網友發現兩人合照王世堅的表情不太自然，笑說「我知道你是被逼的 」、「表情看得出堅哥的意願」、「這張堅哥表情好像很不甘願」，但也有人認為細看照片疑似是合成的，而王世堅挑的是舊照，才會讓整體感覺有點怪怪的。