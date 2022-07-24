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小王約人妻慶生！嗨玩「人體蛋糕」喊來吹蠟燭　下秒她嚇到衝出房

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲小王約人妻開房慶生，變身「人體蛋糕」喊來吹蠟燭　結果馬上風猝死。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

一名年約60歲未婚保全與鄰居人妻發生婚外情，近日帶對方到萬華一間旅館慶生，脫光光把自己當成生日蛋糕，躺在床上讓人妻「吹蠟燭」，不料卻突然昏迷，送醫後不治。檢警事後找到人妻詢問當時情況，調查後排除他殺可能，死者家屬沒有意見，遺體最後交給家屬辦理後事。

保全14日下午2時許到萬華某旅館開房休息，隨後一名年輕人妻也跟著進入房間。人妻不久後神色慌張的衝出房間，跑到櫃台表示保全突然昏迷，怎麼急救都沒有任何反應，拜託櫃台協助叫救護車，隨後匆忙離開現場，而保全送醫急救後不治。

警方事後循線找該名年輕人妻。人妻接受警方偵訊時供稱，她與保全是多年鄰居，曾多次發生親密關係，當天保全說要替她慶生，兩人就決定約在旅館開房間吃蛋糕，當她抵達房間時，才發現保全已吃了壯陽藥，全裸躺在床上要她幫忙「吹蠟燭」（口交）。

人妻表示，他們調情後準備要發生性關係時，保全就突然昏迷一動也不動，不論她怎麼叫喚、怎麼急救，保全都沒有反應，才趕緊到櫃台協助叫救護車，接著因為怕婚外情曝光，才會先行離開旅館。

死者家屬則說，死者有糖尿病卻沒按時吃藥，年近60歲仍熱衷性事，經常拿到薪水就跑去叫小姐，對於死者「馬上風」猝死，沒有意見。檢警相驗後，確定死者身上沒任何外傷，房間內也無打鬥痕跡，排除他殺可能，遺體最後交給家屬辦理後事。

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