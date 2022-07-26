同框陳時中　黃珊珊曝20歲轉系故事：青年不怕闖蕩

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰開打，民進黨參選人陳時中、台北市副市長黃珊珊今（26日）出席亞太青年協會舉辦的「2022 Model APEC Taiwan」北部場開幕式活動。黃珊珊會中表示，因為疫情，人類面臨一條航向不可知的航線，青年們必須面對能源短缺、氣候變遷等狀況，城市也必須更有韌性，台北市在青年創業做了很多事情，也希望大家對台北市有任何意見可以告訴自己。

▲台北市副市長黃珊珊出席亞太青年協會活動。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

黃珊珊致詞時表示，今年台灣疫情已經趨緩，但是世界的疫情還在延燒，人類面臨一條航向不可知的航線，因為世界改變了，疫情改變了人類的生活，改變了生活的習慣，改變了商業的模式，同時開始有跨境電商、線上支付、外送平台，對一座城市來說，開始面對疫情過後的新環境，用模擬APEC的方式來探討如何面對未來的世界是相當好的。

黃珊珊說，她看到活動的課程，覺得有很多東西可以跟大家分享，接下來的世界將會面對能源短缺、非常炎熱的極端氣候、可能還要面對整座城市要更加有「韌性」，接下來可能每位年輕人都要嘗試了解未知的世界，甚至從世界的經驗來分享。

黃珊珊舉例，台北市做了非常多對於青年未來發展的規劃，例如青年創業部分做了很多事情，給予天使基金、數位轉型等資源。她說，因為台灣不缺人才，人才欠缺更多舞台，必須搭建舞台讓更多年輕人接觸各種面向的資源，並藉此找到方向，除了年輕人要勇敢闖蕩外，提供舞台是政府的責任。

黃珊珊感性地說，她有個小孩今年大三，她回想自己20歲的時候在做什麼，當時她從台大大氣科學系轉系到法律系，做了一個非常勇敢的決定，「年輕人就是要不怕闖蕩，去一個覺得根本沒有什麼機會的地方」。