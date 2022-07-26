新書漏掉「防疫五月天」？　陳時中：下本書儘量提到

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中新書《溫暖的魄力：陳時中的從醫初心》日前出版，當中對於防疫貢獻，多次談到現任疫情指揮官王必勝，還有獨立篇幅，但是備受推崇的「防疫五月天」成員，陳時中僅提到羅一鈞1次，其他人則未出現。對此，陳時中今（26日）上午受訪說，「出下一本書我就儘量提到他（指羅一鈞）」。

▲台北市長參選人陳時中出席亞太青年協會活動。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

陳時中今天上午出席亞太青年協會「2022 Model APEC Taiwan」北部場開幕式，媒體問到新書篇幅一事，陳時中幽默笑回，「出下一本書我就儘量提他（指羅一鈞）」。

此外，陳時中今天在開幕式中同框台北市副市長黃珊珊，兩人坐在台下並無特別互動，且陳時中致詞時向來賓打招呼時，也沒有提到黃；對此，陳時中會後受訪被問及，是不是不小心漏了？他坦言，「將來演講的技巧還要再改進」。

至於罕見同框黃珊珊是否感受到煙硝味？陳時中說，「沒有煙硝味啦」，今天參加青年論壇就是站在鼓勵青年、讓青年多跟世界連結的角度，給予鼓勵；黃珊珊離場時被問到煙硝味一事，則反問記者：「你有看到嗎？」

另對於台北市居家照護疑沒有得到中央補助一事，陳時中說明，在台北市居家照護這一塊，大家應該都是有一個共識，並沒有強制要求大家哪個時間點一定要開始，中央公佈相關規則後，新北市就開始了，然後台北市大概多一個禮拜，中央是希望那段時間大家準備，「因為這時候是能夠快就儘量快，這並不是在辦比賽，而是在防疫」。