蔣萬安團隊超過675歲　陳時中：年輕找老的「像我老的就找年輕的」

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安25日公布競選團隊名單，邀請國民黨立法委員賴士葆、費鴻泰擔任競選總部副主委，林奕華擔任競選總部總幹事，但名單中10人年紀加起來高達675歲，被網評為「老爺爺團隊」。對此，今年68歲的民進黨參選人陳時中今（26日）受訪說，「年輕的找老的，所以像我老的就找年輕的」。

▲台北市長參選人陳時中出席亞太青年協會活動。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

蔣萬安昨天公布最新競選團隊名單，包括現任議員陳永德與王浩擔任競選總部執行總幹事，現任立委費鴻泰、賴士葆，北市議會前議長吳碧珠、前立委林郁方、周守訓、潘維剛、羅淑蕾、蔡正元、蔣乃辛、李慶安等人，都被列為各區的後援會「榮譽總會長」。

對於蔣萬安團隊年齡組成相加高達675歲，陳時中今天上午出席亞太青年協會「2022 Model APEC Taiwan」北部場開幕式後受訪說，「年輕的找老的，所以像我老的就找年輕的」。

另對於蔣萬安缺席今日活動，但陳時中、台北市副市長黃珊珊都出席一事，陳受訪緩頰說，他想蔣萬安當然有其他的行程；媒體也追問是否有「打柯（指台北市長柯文哲）制黃（指黃珊珊）」策略？陳略帶驚訝地問「蛤？」等到媒體再度解釋問題的意思後，陳才說，「喔，沒有沒有，沒有這樣的策略」。

陳時中說，對於未來選戰有3個重點：第一，在他的人生觀裡面，做事情就是以盡責的角度做出發；第二，在從事事情的時候，就是要互相尊重，建立大家的尊嚴；第三就是合作，有了尊嚴、互相尊重，才有合作的基礎，事情才會做好。