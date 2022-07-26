新竹棒球場12億花去哪？　王浩宇曝差異反嗆國民黨：好意思罵人

▲新竹棒球場。（圖／記者陳立勳攝）

記者皮心瑀／台北報導

新竹棒球場22日開幕戰後負評如潮，民進黨桃園市長參選人、時任新竹市長林智堅為此二度道歉，但仍難平外界質疑。同黨前桃園市議員王浩宇再度出聲力挺，透露新竹棒球場當初改善的花費只有3.5億，其實無法改善很多固有問題，被專家評估意義不大，後來才追加預算，增加許多設施，並嗆這個地方在國民黨手上爛幾十年了，還好意思罵人？

斥資12億的新竹棒球場問題不斷，包括場內排水溝設計不良、外野碎石太多、紅土大小顆，造成選手受傷；另外，觀眾席第一天就破洞、座位沒椅背，而且攝影機還擺放在觀眾席的座椅正上方，僅有幾根鋼鐵簡單架設，引發安全疑慮，甚至連想要上廁所，門都無法鎖。

對於有聲音批評為何會花到12億，王浩宇說明，新竹棒球場當初的3.5億預算只有初步改善老舊球場設施，例如廁所翻新、裝設座椅、LED看板，但後來在政院支持下，給予7億預算拆、重建預算，之後在附近居民的爭取下，又追加預算增加停車場，並同時增加原來沒有規劃的打擊練習場等地下設施，才增加球隊認養經營的可能。「儘管如此，12億蓋球場仍是非常有限預算。」

王浩宇表示，新竹球場附近人口密集度高，小時候跟爸爸去看比賽根本沒有停車位，現在至少附近居民、聯盟工作人員跟球員有停車空間可以用，很多規劃不能只想到現在，必須思考未來，「國民黨手上的新竹球場都爛幾十年了，好意思罵改善的人？」

王浩宇也強調，如今新竹棒球場本來就有改進空間，但事實就是球場在一軍比賽前，已經交由味全球團暫時管理，讓二軍訓練、比賽，驗收，球團相關公司也已經進駐開始接手管理。球團的參與、專家的設計，一個新球場就算已經有專業人士參與，剛蓋好時仍有很多的問題要發現、改善。沒有一個球場從一開始就是完美的。

王浩宇認為，綠營內部如果對林智堅團隊沒信心，他覺得說不過去，因為他們是一個懂得反省的政黨、一個推動進步的政黨。這次的事件，很明顯就是政治操作、把專業問題拉高層次到政治問題，一個還沒驗收、還沒付尾款的公共工程，改善的可能跟機會還好多。