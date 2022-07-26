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「背上紋一條龍」曾是80年代狠角色　昔日黑幫老大傳淪丐幫幫主

「背上紋了一條龍」曾是80年代狠角色！　昔日黑幫老大慘淪丐幫幫主

▲刺青老翁身分疑似是昔日黑幫老大。（圖／擷取自網易）

圖文／CTWANT

昔日是人人聞風喪膽的黑幫老大，如今卻慘淪路邊乞討的拾荒老翁？近日，中國網路上流傳著一張「背上刺1條龍」的老翁照片，立刻引起大批網友關注，好奇老翁到底是何方神聖？雖然渾身落魄，但背上的一大片刺青還是令人感到一絲害怕。現在老翁身分也遭起底，原來他曾是80年代在中國東北地區，名噪一時的前黑幫集團老大「莫磊」。

80年代的中國東北地區有個黑社會組織「喬四集團」，在當地是無惡不作、人人避之，當時的喬四黑幫靠著幫助建商「拔除釘子戶」迅速累積雄厚財力。不僅如此，喬四黑幫還開設地下賭場與各項娛樂場所，當時的事業版圖靠著黑吃黑的手段，甚至擴張至哈爾濱與東北多個縣城。

由於黑幫事業越做越大，當時的黑幫首領「喬四」招攬了4名打手，背上刺著一條龍的「莫磊」做事不僅賣力，手段還夠狠夠猛，很快就成了喬四的左膀右臂。

莫磊長的十分凶神惡煞，只要他帶頭衝鋒陷陣，敵方就會心生恐懼而嚇到自亂陣腳，因此莫磊也獲得了「金牌打手」的響亮名聲，成為80年代中國黑幫代表人物之一，享受著集權力、金錢於一身的燈紅酒綠生活。

1990年8月，背負多起犯罪案件的莫磊等人，最終也遭到警方逮捕歸案，莫磊當時被判處數十年的有期徒刑。如今，出獄後的莫磊已是白髮蒼蒼的老翁，並過著乞討拾荒的生活，昔日酒肉穿腸過、美女身邊坐的日子已成了過去，留下的終究只有伴隨著他作惡無數的龍紋身。不過，也有人懷疑網路上流傳的老翁照片並不是莫磊本人，真正的黑幫老大可能另有其人。

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