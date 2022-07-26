女花500元當肥羊！開箱蓮霧驚見「9顆爛6顆」　網嘆：專賣觀光客

▲有網友在路邊買了一箱蓮霧，回家才發現品質不佳。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

網搜小組／閔文昱報導

疫情趨緩後，國內旅遊成為民眾可以放鬆的方式之一，不過若被在地商家坑殺，恐怕就會大大影響出遊心情。一名女網友表示，她近日在屏東買了一箱500元的蓮霧，結果回家後卻發現，9顆蓮霧有6顆都是壞的，事後想打電話向店家反映，對方卻不接電話，讓她氣得在網路留下一星負評，引發熱議。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她近日從屏東出遊回來，看到路邊有商家在賣一斤180元的蓮霧，雖然價格有點貴，但她也沒討價還價，直接花了500元買一箱回家，不料到家開箱後，卻發現9顆蓮霧有6顆都是壞的，讓她瞬間看傻。

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原PO感嘆，難怪她姐姐都叫她買散裝的，因為能自己選比較安心，她推測店家可能是認為都是過路客去買，不會再做到同樣顧客的生意，「所以可以良心不痛的賺錢」。為此，她也打電話向店家反映，不過對方都沒接電話，因此她只能到網路留下一星負評，提醒其他遊客不要上當受騙。

貼文曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言痛批「農產品有時候真的不是客人不買，而是被自己玩死的」、「觀光區路邊搭鐵皮賣水果的對觀光客都只做一次生意，他自己也知道一次就斷路很正常」、「所以還是熟識的水果攤買就好了，產地給人當盤子宰」、「壞的名聲大多都是自己搞出來的」。

另外，也有人建議，「路邊賣過路客，只賺你一次。除非可以一顆一顆的挑，不要買整籃或整箱的」、「其實自己要吃的買散裝就好，盒裝並沒有比較便宜，尤其天氣太熱東西越容易腐壞，也誠心建議要打開散熱」、「路邊的水果買來當場吃就好千萬別買禮盒，產地也一樣」、「蓮霧真的很容易撞傷～真的要自己挑」。

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