台灣大車隊55688科技平台助小農　高雄紅蜜蓮霧完銷

▲高雄路竹農民感謝台灣大車隊 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／高雄報導

高雄路竹外銷長達12年的「高雄紅蜜蓮霧」，因受疫情與戰爭影響，海外市場受阻，在國內留約4000盒蓮霧推廣，由於今年產期剩不到10天時，透過行銷顧問黃耀寬，牽線55688 APP「it's on me」購物平台，順利完銷。

「it's on me」擁有650萬用戶，這次為力挺小農，無償提供通路，更在接到求助電話的24小時內，完成上架與宣傳推廣，銷售成績斐然。

黃耀寬感動表示，在6月初的暴雨中，蓮霧落果嚴重，農民們受到沈重打擊，幸好有55688台灣智慧生活網力挺與陪伴，讓農民們直呼，一路以來受到許多人幫助，每一雙伸出的援手，都是好心人的手。

今年因梅雨季變長且延期，梅雨雨勢堪比颱風，讓看天吃飯的農民苦不堪言，「高雄紅蜜蓮霧」場長樊豫興表示，感謝55688台灣智慧生活網協助，湧入大量訂單，但蓮霧已經銷售一空，感謝消費者支持。

6月初的暴雨與烈陽，至少又摧毀6萬台斤蓮霧，樊豫興強調，盤點完蓮霧田區，樹上已完全沒有蓮霧，面對大量訂單，整顆心都掉落在地上，幸好，有台灣大車隊執行長林念臻等長官再三鼓勵與一路陪伴，並協助與訂購者溝通，讓農民們面對老天爺的考驗時，備感溫暖。

台灣大車隊執行長林念臻說：「55688台灣智慧生活網關心在地、關心小農，期望藉此拋磚引玉，號召更多人幫助在地農民，此舉不僅落實企業社會責任，更讓社會更幸福有感。」。

為感謝台灣大車隊與55688台灣智慧生活網的訂購戶，以及最後完成訂購卻無法出貨的訂購戶，「高雄紅蜜蓮霧」場長樊豫興率領農民鞠躬致謝與致歉，並期許今年年底再見。

「高雄紅蜜蓮霧」除果實碩大飽滿外，甜度動輒14度以上，冷藏後有難以言喻的鮮脆口感，且沒有果核，海綿體緊實，首度在國內銷售便讓消費者驚艷，可惜天公不作美，面對訂單，但農民已無貨可出，足見「靠天吃飯」艱辛而不易，期盼國人多多支持國內農漁民。