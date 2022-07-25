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連靜雯陷「幽靈老公」愛情攻勢！驚傳遭詐3000萬　律師：沒這麼多

▲▼連靜雯遭詐3千萬。（圖／翻攝自Facebook／連靜雯joanne lien）

▲女藝人連靜雯驚爆遭男網友詐騙3000萬元，但律師受訪時否認「金額沒這麼多」。（圖／翻攝自Facebook／連靜雯joanne lien）

記者黃哲民／台北報導

昔日號稱「本土劇女王」的藝人連靜雯上網交友，驚傳遭「幽靈老公」Bruce詐騙3000萬元，到案的黃姓車手等5名被告經台北地院審結，將於下月底宣判。法官25日開庭召集20多位受害人徵詢調解意願，但連靜雯沒到場，僅委託律師出庭。律師受訪時強調，連靜雯受騙金額不像新聞寫得那麼誇張，也不排除試行調解，後續將評估是否提起附帶民事求償。

現年42歲的連靜雯出道超過20年，長期在電視台8點檔本土劇演活壞女人角色，屢創高收視率，號稱「本土劇女王」。2017年起，她逐漸淡出螢光幕，經營直銷事業與麵食品牌，現身公開場合時，外型依舊凍齡，日前卻驚爆她遭「幽靈老公」詐騙、痛失3000萬元。

至今單身的連靜雯去年認識一名自稱「Bruce」的男網友，互加LINE與IG聊天，越談越投機，連靜雯和對方從沒見面，但對方實在太殷勤又很會聊，連靜雯不自覺掉進愛情詐欺的騙局中，動了真感情，與對方以老公、老婆互稱，還聽信對方編織的美好未來，分批匯錢給對方投資期貨與泰達幣等虛擬貨幣，最後竹籃打水一場空。

▲▼女藝人連靜雯遭男網友詐騙，委任律師梁家瑜到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲女藝人連靜雯遭男網友詐騙，委任律師梁家瑜到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

台北地檢署與桃園地檢署今年共同偵辦網路詐騙案，赫然發現連靜雯也受害，檢警拘捕為首綽號「花和尚」的高姓男子等10多人，其中黃男等5嫌由北檢起訴，據悉，連靜雯在北檢起訴的案情裡，受騙金額僅400多萬元。

黃男等5嫌於審理中全部認罪，改採程序較簡省便捷的簡式審判程序，因此迅速辯論終結，訂於下月（8月）29日宣判，但黃男等人聲稱希望跟本案20多位被害人試行調解，目的是求輕判。法官25日開庭徵詢被害人意見，大多數人心急於趕快把錢要回來，法官因此訂於本月29日與下月5日讓雙方試行調解。

連靜雯今全權委託律師梁家瑜到場，律師受訪表示，不便透露連靜雯受騙情節與實際金額，但絕對「不像新聞寫得那麼誇張（意指沒被騙3000萬元）」，本案不排除試行調解，若被告根本沒誠意沒能力還錢、只想靠調解拖程序，會考慮提起附帶民事求償，將詳閱法院提供的電子卷證做評估。

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