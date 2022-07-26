獨／黔園富少驚爆販毒遭起訴！大麻、搖頭丸都有賣　最少判10年

▲黔園富少葉吏循涉嫌販賣二級毒品大麻遭檢察官起訴求處重刑。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北西門町知名川菜老店「黔園」富少葉吏循，涉嫌販賣二級毒品大麻，被檢警鎖定在交易現場逮捕，查出他前後販售200克大麻菸草、20包大麻花以及100克搖頭丸等毒品，葉吏循先是坦承犯行獲交保，之後改口只是幫朋友代訂貨，否認販毒，台北地檢署26日起訴他涉嫌販售二級毒品既遂1次、未遂1次，並請求法院考量他犯後態度不佳，從重量刑。

葉吏循是黔園川菜第3代，出生於美國，沒有接下名聲響亮的老餐館生意，而是在台北市東區賣美式越南河粉，洋派裝潢卻是賣亞洲食物，深受許多歸國ABC與藝人喜愛，目前也進駐信義區百貨美食街，因餐飲世家背景，曾有不少媒體登門採訪報導。

士林分局日前接獲線報，得知台北市有1對情侶疑似販毒，報請台北地檢署檢察官指揮，在3月16日登門搜索，查到200克大麻、100克搖頭丸，以及5支非法進口的電子菸，這對情侶坦承在3月14日，以約24萬元向在酒店認識的男子購得，檢警循線找到交易地點監視畫面，比對出賣方就是黔園富少葉吏循。

檢警持續監控，發現葉吏循3月19日又連繫買家表明可以20多萬元代價提供毒品，專案小組埋伏在交易現場，逮到葉吏循並查獲20包大麻花、40支電子菸，葉吏循擔心染毒事件被父母得知，坦承犯行並表示自己也有吸食，不過最後驗尿結果呈現陰性。

沒想到葉吏循獲檢察官諭令30萬元交保後，又改口否認販毒，辯稱只是幫忙朋友訂貨，他並沒有從中獲利，檢察官考量他犯後說詞反覆，依最重可處無期徒刑或10年以上徒刑的販售二級毒品罪，既遂1次、未遂1次，共2罪起訴，並請求法院考量葉吏循犯後態度不佳，從重量刑。