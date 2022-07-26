亞馬遜告1萬名臉書社團管理員　Meta回應：將合作打擊假評價

▲亞馬遜為全球最大的電商。（圖／路透社）

實習記者殷稚雅／綜合報導

在疫情的影響下，民眾使用網路購物的頻率不停提高，瀏覽商品評價更是必經步驟之一。然而，近年購物網站上出現的假評價，卻造成了網購平台及消費者的困擾，也引起多國監管機構的關注。面對假評價的問題，網路購物平台亞馬遜（Amazon）就在近日宣布已對1萬多名製造假評價社群的管理員提起訴訟。

根據《CNN》報導，亞馬遜在19日針對超過1萬多名Facebook社團的管理員提起訴訟，指控這些社團管理員長期在Facebook上招募人員撰寫虛假或是可能誤導消費者的商品評價，並以金錢或免費商品作為酬勞。目前這些受到操控的評價大多出現於法國、德國、義大利、西班牙、日本、英國及美國的亞馬遜網站。

亞馬遜更指名，訴訟中提及的臉書社團之一「Amazon Product Reviews」擁有超過4萬3000名成員。該社團試圖以混淆用語的方式，隱藏活動並躲避Facebook的偵測，已在年初遭到Meta取締。

對此，Facebook的母公司Meta發言人丹尼.李佛（Dani Lever）接受《CNN》訪問時表示，「相關徵求及鼓勵假評價的團體已經因為違反我們的政策而遭到移除」，Meta目前正與亞馬遜針對此問題進行合作，未來會持續與整個產業合作打擊垃圾訊息與假評價。

亞馬遜也表示，透過這次法律行動中調查出的資訊，公司會識別出不良用戶並刪除受到操縱的評價，也將持續與相關企業、社群媒體網站、執法單位合作，以保護消費者的權益。