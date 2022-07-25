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日幣狂貶花得到！他教1招訂日貨　電鍋直送台灣「省6千只要半價」

▲▼日本東京,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲許多人受到疫情限制，沒辦法到日本購物。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者朱祖儀／綜合報導

近來日幣大貶，不過受限於疫情緣故，不少人沒辦法直接到日本消費。YouTube頻道《櫻花妹與阿格力》近日就分享，如何使用日本亞馬遜（Amazon）消費，發現不少物品和台灣購物平台相比價差很大，甚至有些商品價錢差了將近一半，學會後就可以省下不少費用。

《櫻花妹與阿格力》影片中提到，新台幣和日幣的匯率在1年內，已經從1:3.93到了1:4.62（7月18日的匯率），也就是說1年前1000元台幣能換到3900多元的日幣，現在卻能換到4620元日幣，購買力多了17%。現在因為疫情關係，雖然可以出國，但都必須跟團，讓不少人去日本玩的意願降低，沒辦法去當地盡情購物，所以他們特別教學如何在日本亞馬遜上面買便宜的日貨。

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▲▼（圖／櫻花妹與阿格力授權）

▲電鍋價差很大。（圖／櫻花妹與阿格力授權）

《櫻花妹與阿格力》先是比較商品價差，以同款電鍋為例，台灣網路購物平台需要1萬4391元台幣，不過在亞馬遜上面只要2萬8800日幣，即使加上昂貴的國際運費，總額3萬5255元日幣，換算台幣也只要7622元，省了6000多元，價差將近一半。不只電鍋便宜許多，同款的吹風機也有差，在台灣網路購物平台要花7977元台幣，在亞馬遜上面加上運費也只要3萬695元日幣，換算台幣為6265元，也是不小的差距。

但有人擔心，日本和台灣的電壓不同，使用起來是否會受到影響？阿格力分享自己的經驗，先前在日本買電鍋給媽媽，使用了5年至今仍「頭好壯壯」。另外，只要購買的是大牌子，即使壞掉了也不用擔心，因為台灣人很常去日本買東西，所以維修方面都是沒問題的。

▲▼（圖／櫻花妹與阿格力授權）

▲購物記得選「日本國外配送」。（圖／櫻花妹與阿格力授權）

至於要怎麼購買？影片中教學，先下載亞馬遜的APP，因為他們有Amazon Global的服務，可以直送65個以上的國家，在語言方面也能選擇中文，雖然只有簡體中文，但使用上沒有太大的問題。要找尋商品之前，由於不是所有商品都能直送台灣，因此記得先點「過濾結果」，並選日本國外配送，接著像一般購物流程買東西即可。

※本文已獲《櫻花妹與阿格力》授權引用改寫。

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