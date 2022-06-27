省錢高手帶路！「滑」地圖賺金幣　吃喝玩用好康免費換

▲小資族分享省錢妙招，「滑」地圖賺點數，就能免費撿便宜、拿好康，包下吃喝玩用。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

物價飛漲，唯獨薪水不漲，上班族要開源更要節流！最近就有一款省錢APP，在小資族之間口耳相傳，據說有了它，空閒時間隨手滑一滑、點一點，分享見聞，累積點數就能免費撿便宜、拿好康，包下吃喝玩用！今天就跟著省錢達人來見識一下。

▲精打細算的小資族利用省錢APP撿便宜、拿好康。（圖／記者謝盛帆攝；以下同）

「點進去這邊，吃喝玩用優惠通通都有，像我今天就要換肯德基的優惠。」小資男吳先生分享自己的省餐費小撇步，原價204元的套餐，使用APP免費兌換票券後，約打5折，只要115元就能吃到漢堡、薯條、雞米花和可樂，省下的錢還可以再買另一餐，如果餐後想來杯手搖飲，則有買1送1優惠，偶爾請客裝大方，也不用擔心傷荷包；除此之外，他還會定期參加APP的投注抽獎活動，免費抽家用小電器，包括電動牙刷、USB小風扇、掛燙機、升降電腦桌等等。

▲▼小資男靠APP免費兌換票券，省下將近一半的餐飲消費。

「我常用一些票券來做折價，不管是做美容、旅遊、上課等等。」小資女林小姐認為，小資生活也要有質感，善用票券就能省很大，像是agoda訂房有8%優惠，SPA活膚美顏保養6折，活力體操66折等，健康、紓壓一次滿足，或是購買生鮮美食、酒精濕巾、豆漿乳品、嬰兒寵物用品等，也都有$50~200的優惠金，還有限時限量的「周末票券」，可以兌換酒精、口罩、衛生紙、CITY CAFÉ拿鐵等，都不用花一毛錢。

▲▼小資生活也要有質感，善用票券就能省很大。

原來省錢高手的秘密武器，就是台灣新創社群地圖APP「Swiper滑吧」，只要點擊地標、滑獎勵，就能賺取X幣和經驗值，免費兌換商品票券，或是抽獎拿好禮。用戶也可以隨時隨地匿名發文，分享最真實的評論。「像我今天體驗完，就可以發文分享，其他用戶也會跟我互動，甚至斗內我X幣，這些X幣可以收集起來再換下一次，一直循環下去，我就可以體驗很多活動、安排很多行程，卻不需要花太多錢。」小資女認為用心分享的貼文，能獲得點讚評論或「打賞」X幣肯定，一方面很有成就感，一方面也開心累點更快速。

▲點擊地標、滑獎勵，就能賺取X幣和經驗值。

▲用戶可以隨時隨地匿名發文，分享最真實的評論。

小資男則大讚「上下班通勤或在家時，有事沒事滑一下Swiper，不但能踩點賺X幣，還可以探索附近發生的新鮮事，一舉兩得」，像是店家在疫情期間是否有營業或需要排隊，都能快速得到附近用戶的反饋，免除白跑一趟、浪費時間的苦惱。

▲分享貼文獲打賞也能賺取X幣。

生活大不易，Swiper滑吧相挺小資族，讓你滑地圖賺點數，收集越多、兌換越多，聰明消費輕鬆省，偶爾想要犒賞自己也不用花大錢，同樣能把生活過得講究。