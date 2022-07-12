愛情來了！「這四星座」7月桃花爆棚、脫單有望

▲4星座七月桃花爆棚，有望抱得戀人歸。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

熱情的七月到來，2022年下半年正式開啟，有人說夏天是戀愛成功率最高的季節，想在下半年談一場甜甜的戀愛，可得把握機會。《科技紫微網》特別點名太陽+上升在雙魚、射手、天蠍、巨蟹4星座，七月桃花爆棚、戀愛運大開，脫單有望。

雙魚座

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7月是雙魚座的感情大旺月，有不少機會結識充滿魅力且符合你審美觀的異性。對方可能跟你有點年齡差距，卻能讓你感到更加安心、踏實。只是要注意，本月不適合走網路社交方式，因為碰到爛桃花的機率有點大。

本月真想要脫單的話，記住：不論你多心動，都要放慢節奏，先從朋友做起，再慢慢進展到戀人，這樣才能較全面的瞭解彼此。厚積薄發，才能細水長流。相反的，迅速上頭，就會迅速下頭。

射手座

本月單身的射手座就有如長不大的孩子，對待感情有些漫不經心，脫單意願並不強烈。怎奈本月桃花層出不窮，尤其是家裡長輩會積極地為你安排相親。不要太抗拒，細心挑一挑，說不定能收到不小的驚喜哦。

已經有心儀對象的你，本月不適合積極進攻。比起主動去迎合對方，你的制勝關鍵其實是在如何能變得更自信，比如改變自己的形象，在穿搭上多下功夫，提升個人氣質等等。這樣，不僅能讓你能得償所願抱得戀人歸，還能有其他意外的收穫哦。

天蠍座

天蠍座本月招桃花的關鍵是「表達」。如果你脫單心切，可以嘗試在各個社交領域多表達自己，不管是在社群平台貼照片PO文，還是在公司會議上積極發言，甚至是參加討論區的議題發言，只要敢於多表現自己，自然能吸引到主動向你靠近的人，還是志同道合的那種哦。

然而，本月也需要提防爛桃花靠近。首先就要對舊情舊愛的騷擾say no，因為你完全有機會遇到更高品質的戀情。其次，如果遇到年齡稍長的異性，應確認對方是否單身，否則容易陷入複雜的多角關係，帶來不必要的麻煩。

巨蟹座

你的生日月到啦！直到7/22為止，太陽都會高掛在你的頭頂上空，為你充電。積極的心態讓你的魅力值飆升，容易得到異性的稱讚或示好。如果能夠積極社交，參加團體活動，就能成功吸引異性的眼球，為自己招來好桃花。

對巨蟹座來說，本月也是一個除舊迎新的好時機。如果你正陷在一段不健康的關係裡，也許是糾纏不清的前任，也許是遲遲沒有進展的曖昧對象，這會損耗你的心神。趁著這個月行動起來，斬斷不好的關係。只有這樣，才能為新桃花挪出綻放的土壤。