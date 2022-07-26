頭痛也常見！英國新冠「前20大症狀」曝　第1佔58%：超不舒服

▲咳嗽不再是英國最常見的Omicron症狀。（示意圖／免費圖庫pexels）

實習記者李鎮宇／整理報導

從早期的Alpha到最新的Omicron，隨著病毒不斷變化，原本耳熟能詳的症狀似乎少了很多，例如發高燒、味覺或嗅覺喪失等。至於常見症狀，則變成喉嚨痛、頭痛、流鼻涕等等。

根據《BBC中文網》報導，參考英國Zoe健康研究開發的APP，針對1.75萬最新確診者的數據，整理出以下20大症狀。前10名依序為喉嚨痛（58%）、頭痛（49%）、鼻塞（40%）、無痰咳嗽（40%）、流鼻涕（40%）、咳嗽伴有痰（37%）、聲音嘶啞（35%）、打噴嚏（32%）、疲勞（27%）、肌肉疼痛或酸痛（25%）。

第11名到20名則有頭暈目眩（18%）、頸部腺體腫脹（15%）、眼睛酸痛（14%）、改變氣味（13%）、胸痛緊繃（13%）、發燒（13%）、發冷或寒顫（12%）、呼吸急促（11%）、耳痛（11%）、嗅覺喪失（10%）。

疫情持續多年，新冠肺炎的病症持續變化著，目前Omicron雖然是主導毒株，但它的變體仍威脅著全世界。從今年3月的Omicron原始株（又稱BA.1和BA.2），再到現在的BA.5，感染力愈變愈強，病毒傳播依然很活躍。

英國健康安全署（UKHSA）指出，新冠症狀、普通感冒與流感都非常相似。官方列出的新冠症狀，常見的有發燒、出現持續咳嗽、喪失嗅覺和味覺。在今年4月，世界衛生組織（WHO）公布的症狀清單，卻遠不只這3項，並更新出下列9點，分別為呼吸急促、感覺疲勞／筋疲力盡、身體疼痛、頭痛、喉嚨痛、流鼻涕或鼻塞、味覺喪失、腹瀉、感覺不舒服或生病。