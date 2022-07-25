彰化驚傳首起「電動平衡車自燃」！電池起火冒煙　車身焦黑成2截

▲彰化驚傳有電動平衡車自燃。（圖／地方中心翻攝）

記者閔文昱、唐詠絮／彰化報導

彰化縣花壇鄉25日晚間9點52分發生一起火警，番花路119巷一處一樓平房內驚傳有電動平衡車自燃冒煙，警消獲報後出動消防車8輛、救護車1輛，消防人員15人出動救援，所幸趕抵時民眾已將火勢撲滅，現場無人員受傷，無損失。

據了解，救災車組抵達時，民眾已將發生自燃的電動平衡車撲滅，為彰化首起電動平衡車自燃，整輛車燒的漆黑，車身還斷成兩截，研判應是電池起火，但詳細起火原因還有待進一步調查釐清。

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