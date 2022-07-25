　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

彰化驚傳首起「電動平衡車自燃」！電池起火冒煙　車身焦黑成2截

▲彰化驚傳有電動平衡車自燃。（圖／翻攝畫面）

▲彰化驚傳有電動平衡車自燃。（圖／地方中心翻攝）

記者閔文昱、唐詠絮／彰化報導

彰化縣花壇鄉25日晚間9點52分發生一起火警，番花路119巷一處一樓平房內驚傳有電動平衡車自燃冒煙，警消獲報後出動消防車8輛、救護車1輛，消防人員15人出動救援，所幸趕抵時民眾已將火勢撲滅，現場無人員受傷，無損失。

▲彰化驚傳有電動平衡車自燃。（圖／翻攝畫面）

據了解，救災車組抵達時，民眾已將發生自燃的電動平衡車撲滅，為彰化首起電動平衡車自燃，整輛車燒的漆黑，車身還斷成兩截，研判應是電池起火，但詳細起火原因還有待進一步調查釐清。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►隨光線變色的太陽眼鏡時髦又方便！特殺超低價快選

ET快訊
常失眠？美女醫推「超好入睡6食物」　老公親試結果驚呆
福原愛怒撕「他早知我帶家人返日」　江宏傑公司冷說5字

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

彰化驚傳首起「電動平衡車自燃」！電池起火冒煙　車身焦黑成2截

中央地方合作新市安居社會住宅動工 　黃偉哲贈六甲火鶴花祝賀

基隆市民體育活動中心修繕開工　打造青少年網球培訓基地

廚餘回收再利用+活化蚊子館+行政透明　竹山鎮獲推角逐廉政奧斯卡

雲林家扶獎助金缺口300萬　號召神隊友助學子築夢

工藝中心親子體驗坊開幕　暑假每周日邀4歲以上小朋友當學徒

台東縣衛生局呼籲至猴痘高風險國家入境　民眾應落實執行3+4

屏東萬安45號演習7／27舉行　勸導不配合最高罰15萬

招募新北味！「新北嚴選」特色商品、美食名店徵件至8／10

永續台日友誼攜手共推觀光　 黃偉哲五聘一青妙續任親善大使

福原愛帶走家人爆「已回日本」！ 失聯一天...江宏傑痛心「最新行蹤曝光」

王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

羅時豐自己廣播發海報超恥　求路人不要走：幫我衝人數啦QQ

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

游泳過熱整隻當「基」！　沖水喊名無反應笑翻網

重機撞上左轉車前滾翻　騎士噴飛路人燒聲尖叫

滷味攤老闆家屬悲痛招魂　表弟：他生活單純未結仇

醋男疑撞見前妻約會暴怒　滷味攤老闆頭遭開3槍亡

林志穎清醒了「弟弟將曝最新病況」　老婆首發聲：看到不實消息很難過

彰化驚傳首起「電動平衡車自燃」！電池起火冒煙　車身焦黑成2截

中央地方合作新市安居社會住宅動工 　黃偉哲贈六甲火鶴花祝賀

基隆市民體育活動中心修繕開工　打造青少年網球培訓基地

廚餘回收再利用+活化蚊子館+行政透明　竹山鎮獲推角逐廉政奧斯卡

雲林家扶獎助金缺口300萬　號召神隊友助學子築夢

工藝中心親子體驗坊開幕　暑假每周日邀4歲以上小朋友當學徒

台東縣衛生局呼籲至猴痘高風險國家入境　民眾應落實執行3+4

屏東萬安45號演習7／27舉行　勸導不配合最高罰15萬

招募新北味！「新北嚴選」特色商品、美食名店徵件至8／10

永續台日友誼攜手共推觀光　 黃偉哲五聘一青妙續任親善大使

豪言「買下台積電」　紫光前董座驚傳失蹤！家中直接被抓走

暉致醫藥攜陽明交大推「藥學人才培育計畫」 　補足專業人才缺口

大叔在天體沙灘盯裸女打手槍　遭阿伯拿獵槍「連轟3發」斃命

台北「80年前」城市美學完勝現代　PTT笑：日本跟中華民國的差距

快訊／林智堅深夜再道歉：希望大家有信心「負責任的團隊已養成」

酸爆許藍方「沾滿泥的白蓮花」！　李怡貞力挺正宮：謝謝妳這麼堅強

何美、舒子晨「樓梯間吵架」動手！　12秒影片網看傻：沒想到是這結局

富邦悍將挑戰首度4連勝　但今年沒贏過鄭凱文

陶晶瑩遛愛犬提防公狗　李李仁竟「被挑上硬騎」狂喊：我是男的！

大武山三角點被「領隊丟包」男子受困求救　檜谷山莊主怒：是慣犯

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

地方熱門新聞

彰化電動平衡車自燃！電池起火燒斷車身

快訊／滷味攤老闆遭爆頭　槍手跳上BMW逃走

男聯誼繳1000搶破頭　女只來8個

關懷公益電影欣賞會　簡榮宗：孩子擁有快樂童年

快訊／台中驚傳槍響　男子中彈送慈濟醫院搶救

彰化路燈又停了！原來是松鼠觸電

萬安演習來了　東部地區7/28注意警報聲

中部萬安演習7/26登場　人車管制

高雄晚間又停電！台電：松鼠碰到熔絲鏈開關

屏東萬安演習周三登場　勸導不配合最高罰15萬

媽祖起駕　地瓜球雪乳闆娘怨「人潮明顯少」

台南成棒球場2023年完工

澎湖火爆男街頭狂揍騎士　10警合力噴辣椒水制伏

「新北嚴選」特色商品、美食名店

更多熱門

相關新聞

彰化名校4連霸冠軍指揮師被撤換　遭諷只有台灣學歷

彰化名校4連霸冠軍指揮師被撤換　遭諷只有台灣學歷

彰化縣員林國小音樂班管樂團4連霸冠軍指揮老師張登翔，近日被撤換引發部分家長抗議，並指出有家長對商演不同調，卻將矛頭指向張老師帶領不當，先是商演酬勞被砍半、還羞辱他學歷不足，並抨擊學校大搞一言堂，侮辱霸凌學生及老師，已聯名向教育處檢舉陳情，對此學校指出，一切都是誤會一場。

神帽7度發威！挪威三鐵好手伊登再奪冠　

神帽7度發威！挪威三鐵好手伊登再奪冠　

即／疑天熱自燃！雲林虎尾垃圾場大火

即／疑天熱自燃！雲林虎尾垃圾場大火

過濾自來水一個月如機油芯　水公司一動作說話了

過濾自來水一個月如機油芯　水公司一動作說話了

即／彰化女落水無呼吸心跳　路人驚嚇報案

即／彰化女落水無呼吸心跳　路人驚嚇報案

關鍵字：

電動平衡車自燃彰化

讀者迴響

熱門新聞

萬安演習前硬要買飲料！她遭攔住下場超療癒

福原愛「證實帶家人返日」反擊江宏傑：我的權利

泳裝正妹水上自由落體「上衣不見」網氣炸　劍湖山回應了

福原愛還原「交接家人」全過程　遭江宏傑阻撓火大報警！

福原愛「帶家人回日本」失聯　日網反應一面倒！

滷味攤老闆有10年女友　家屬慟：認錯人？

廖老大旗艦店超空　他拍照情勒：台人不願意做公益

是你嗎？全聯開出千萬特別獎發票

福原愛怒撕「他早知我帶家人返日」　江宏傑公司回應了！

許基宏遭象巴丟包國道　悍將隊巴暖心救援

快訊／7-11開出3張千萬發票

5歲女童捉迷藏被咬死　家中抓出40條毒蛇

今年鬼月極凶！　「22禁忌大公開」勿犯

鬼月來了！陰帝普渡三公警告：6姓氏注意抓交替

這款「禁止修圖App」爆紅　登蘋果榜首

更多

最夯影音

更多
福原愛帶走家人爆「已回日本」！ 失聯一天...江宏傑痛心「最新行蹤曝光」

福原愛帶走家人爆「已回日本」！ 失聯一天...江宏傑痛心「最新行蹤曝光」
王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD

王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

羅時豐自己廣播發海報超恥　求路人不要走：幫我衝人數啦QQ

羅時豐自己廣播發海報超恥　求路人不要走：幫我衝人數啦QQ

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面