過濾自來水一個月如機油芯！彰化居民怒轟　水公司一動作說話了

▲大村鄉民指控自來水變黑水。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

噁爆！臉書《爆料公社》1名網友po文留言，「自來水濾心不到一個月黑到發亮」，地點就位於彰化縣大村鄉山腳路一處社區，每個月更換濾心，都發現已經變成一支「機油濾芯」，流出來的水也都是黑褐色，自來水公司彰化第11區管理處回覆，水質正常，但為何會流出髒水，今天派人員到該社區進行複檢，也符合水質標準。

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▲大村該用戶水質檢驗正常。（圖／水公司第11區處提供）

爆料的網友指出，他們住的社區是3年透天新屋，剛辦進屋時就發現水質髒，沒裝濾水器前就是三個月洗一次水塔，但是那時候小孩一直過敏，就懷疑是不是水的關係，結果裝了濾水器確實改善很多，但每個月換濾心都這樣變成黑嚕嚕顏色。

▲濾心由白變巧克力棒。

網友指出，原先想會不會只有自己住家出現問題，結果是每個住戶都這樣，後來鄰居有請議員幫忙，所以自來水才願意更換管路， 2個月前完成汰換管路，以為這樣可以回復正常，沒想到問題還是沒有改善，為了自保，現在只能進水塔的裝三道了，自己喝的在加裝六道。

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水公司第11區營運處指出，大村鄉屬於南彰化，自來水來源為地下水，該處已於6月完成區域管線汰換，上週四(7月21日派員到現場勘查，供水皆屬正常，供水點水質皆符合飲用水水質標準，濁度2NTU以下、餘氯0.2-1.0ppm、鐵0.3毫克/升、錳0.05毫克/升，該地區水質檢驗結果皆符合標準。

▲大村鄉民指控自來水雜質超多。

副處長曾盛一表示，該戶的所有用水皆經濾水器過濾後才進入水塔儲存使用，與一般用水戶「僅過濾飲用或烹煮用水」的使用習慣相較為不同，由於過濾總水量為一般用戶數倍之多，故其濾芯會有超限使用情形，這方面，也已經向用戶說明如要減輕濾芯耗材使用負荷，可請水電商修改內線設備。

▲大村水質鐵0.01ppm。（圖／水公司第11區處提供）

曾盛一進一步指出，今日上午再次前往該住戶家中進行水質複驗，檢驗結果為PH6.75、濁度0.15NTU、餘氯0.27ppm、鐵0.01ppm、錳0.009 ppm，均符合水質標準，並強調，水公司將會持續加強該地區管網的監測及定期檢驗，以確保供水品質。

▲大村水質錳0.009 ppm。（圖／水公司第11區處提供）