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亮供電吃緊黃燈！今用電量達4054.1萬瓩　創史上第二高

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▲據台電官網顯示，今天備轉容量率9.05%，呈現供電吃緊的黃燈。（圖／翻攝台電官網）

記者陳俐穎／綜合報導

近期高溫不斷，連帶的用電量也大幅增加，今日台電高峰用電達到4054.1萬瓩，創下歷史第二高，台電的供電也亮起供電吃緊的黃燈，並且今日用電也接近台電上午原先估計的4,060萬瓩。

根據台電統計歷年用電量排名前10高，截至7月24日，第一名是7月22的4074.8萬瓩，其次為今日4054.1萬瓩，其次為7月21日4030.1萬瓩，依序為7月20日4030.1萬瓩、6月23日3994.0萬瓩、7月19日3991.9萬瓩、7月11日3984.4萬瓩、7月13日3974.6萬瓩、7月12日3960.8萬瓩、7月14日3929.8萬瓩。

根據台電今日用電資訊，預估最高用電4,060萬瓩，尖峰使用率 91 %，今日最大供電能力4,427.3萬瓩，今日備轉容量率9.05%，呈現供電吃緊的黃燈，系統供電餘裕緊澀，不過距離供電充裕的綠燈10%也相差不遠。

▲今日用電創歷史第二高。（圖／台電）

▲今日用電創歷史第二高。（圖／翻攝台電官網）

由於連日高溫，昨台電預計今日將飆破4,100萬瓩，可能衝擊歷史紀錄，不過早上修正為4,060萬瓩，今日用電高峰接近台電上午的預估值。

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