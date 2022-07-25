插畫家轉戰YouTube「訂閱排行榜曝」！NO.1破百萬　2頻道都上榜

實習記者黃麗頻／綜合報導

影音串流當紅的世代，人人都想搶攻影音市場這塊大餅，不少圖文插畫家將版圖拓展到YouTube，不論是日常生活短片或是劇情片，都贏得觀眾的喜愛。截至目前為止，以靈異故事為主的「微疼」拿下第三高的成績，而以日常糗事聞名的「蛋哥超有事」位居第二，「Onion Man」則長居冠軍寶座，其訂閱數已突破124萬人。

YouTube的題材越來越多元，這些網路插畫家們，必須將圖片動態化，搭配旁白配音製成短片，靠著有趣的內容，想辦法引起觀眾的共鳴。相較於真人YouTuber，他們的影片類型更廣，多元變化在影音市場殺出一片天。

YouTube頻道「數據實驗室-Data Lab」先前觀察並整理了15位圖文YouTuber的訂閱數，隨著時間的推移，不少頻道的數字垂直上升，有些則是屹立不搖的穩坐寶座，透過訂閱數帶你來看看，前三名人氣超高的圖文YouTuber！

[廣告]請繼續往下閱讀...

NO.3 微疼

將生活各種衰事畫成各種短篇故事，靠著這些搞笑漫畫圈粉無數的「微疼」，他的微鬼話「鬼故事」受到觀眾的高度喜愛，看似可愛的畫風，毛骨悚然指數卻破表，不少網友看完表示，「雞皮疙瘩狂冒！」大讚他營造氛圍功力一流，目前的訂閱數已經來到86.1萬人次。

▲圖文作家YouTuber訂閱數排行，「微疼」位居第三。（圖／翻攝自微疼 YouTube）

NO.2 蛋哥超有事

「人不屁孩枉少年！」樂於把自己中二的一面，透過插畫表現出來的蛋哥，靠著將日常生活的「超有事」及校園趣事，配上「超中肯」字句，成功切中網友們的心，紛紛直呼「超有感！」雖然先前曾經歷抄襲風波，不過，蛋哥也承認做了錯誤示範，並作出道歉，更表示會持續精進學習，目前頻道訂閱數已經累積89.3萬人次。

▲「蛋哥超有事」位居第二。（圖／翻攝自蛋哥超有事YouTube）

NO.1 Onion Man

聲量第一、訂閱數也第一的「Onion Man」，多以親身經歷作為靈感來源，擅長將生活小故事，透過幽默又有點嘲諷的方法展現，還會在故事中增添不同的爆笑中二梗，在網路上掀起一波模仿潮。在眾多圖文YouTuber中，「Onion Man」坐擁高達124萬的訂閱量，更是發燒榜常客。值得一提的是，「洋蔥與阿文第二短廢片頻道」訂閱量位居第六，可說是轉戰影音圈超成功的插畫家！

▲「Onion Man」穩坐冠軍寶座 。（圖／翻攝自Onion Man YouTube）

排行榜曝光後，許多網友留言回應，「洋蔥兩個頻道都上，明顯是個狠角色」、「超喜歡看洋蔥跟微疼」、「我喜歡微疼、洋蔥和啾啾妹」、「我超喜歡微疼的」、「兩個洋蔥，不是，第二頻道居然也跟著上去了！」「蛋哥衝很快欸」，也有人表示，「沒有比較沒有傷害，但我覺得都很好看啦！」