　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

插畫家轉戰YouTube「訂閱排行榜曝」！NO.1破百萬　2頻道都上榜

實習記者黃麗頻／綜合報導

影音串流當紅的世代，人人都想搶攻影音市場這塊大餅，不少圖文插畫家將版圖拓展到YouTube，不論是日常生活短片或是劇情片，都贏得觀眾的喜愛。截至目前為止，以靈異故事為主的「微疼」拿下第三高的成績，而以日常糗事聞名的「蛋哥超有事」位居第二，「Onion Man」則長居冠軍寶座，其訂閱數已突破124萬人。

YouTube的題材越來越多元，這些網路插畫家們，必須將圖片動態化，搭配旁白配音製成短片，靠著有趣的內容，想辦法引起觀眾的共鳴。相較於真人YouTuber，他們的影片類型更廣，多元變化在影音市場殺出一片天。

YouTube頻道「數據實驗室-Data Lab」先前觀察並整理了15位圖文YouTuber的訂閱數，隨著時間的推移，不少頻道的數字垂直上升，有些則是屹立不搖的穩坐寶座，透過訂閱數帶你來看看，前三名人氣超高的圖文YouTuber！

[廣告]請繼續往下閱讀...

NO.3 微疼

將生活各種衰事畫成各種短篇故事，靠著這些搞笑漫畫圈粉無數的「微疼」，他的微鬼話「鬼故事」受到觀眾的高度喜愛，看似可愛的畫風，毛骨悚然指數卻破表，不少網友看完表示，「雞皮疙瘩狂冒！」大讚他營造氛圍功力一流，目前的訂閱數已經來到86.1萬人次。

▲▼圖文作家YouTube。（圖／翻攝自YouTube）

▲圖文作家YouTuber訂閱數排行，「微疼」位居第三。（圖／翻攝自微疼 YouTube）

NO.2 蛋哥超有事

「人不屁孩枉少年！」樂於把自己中二的一面，透過插畫表現出來的蛋哥，靠著將日常生活的「超有事」及校園趣事，配上「超中肯」字句，成功切中網友們的心，紛紛直呼「超有感！」雖然先前曾經歷抄襲風波，不過，蛋哥也承認做了錯誤示範，並作出道歉，更表示會持續精進學習，目前頻道訂閱數已經累積89.3萬人次。

▲▼圖文作家YouTube。（圖／翻攝自YouTube）

▲「蛋哥超有事」位居第二。（圖／翻攝自蛋哥超有事YouTube）

NO.1 Onion Man

聲量第一、訂閱數也第一的「Onion Man」，多以親身經歷作為靈感來源，擅長將生活小故事，透過幽默又有點嘲諷的方法展現，還會在故事中增添不同的爆笑中二梗，在網路上掀起一波模仿潮。在眾多圖文YouTuber中，「Onion Man」坐擁高達124萬的訂閱量，更是發燒榜常客。值得一提的是，「洋蔥與阿文第二短廢片頻道」訂閱量位居第六，可說是轉戰影音圈超成功的插畫家！

▲▼圖文作家YouTube。（圖／翻攝自YouTube）

▲「Onion Man」穩坐冠軍寶座 。（圖／翻攝自Onion Man YouTube）

排行榜曝光後，許多網友留言回應，「洋蔥兩個頻道都上，明顯是個狠角色」、「超喜歡看洋蔥跟微疼」、「我喜歡微疼、洋蔥和啾啾妹」、「我超喜歡微疼的」、「兩個洋蔥，不是，第二頻道居然也跟著上去了！」「蛋哥衝很快欸」，也有人表示，「沒有比較沒有傷害，但我覺得都很好看啦！」

►隨光線變色的太陽眼鏡時髦又方便！特殺超低價快選

ET快訊
目睹車禍不救「怕被告」　小禎傻眼：怎麼能！
獨／產後提乳險沒命！靚媽咪「發黑腐爛」狂流湯　刨大腿皮植胸
北宜驚見「殭屍先生」兜風！對駕駛揮手打招呼　詭異畫面曝
花12億的新竹球棒球為何惹議？6球場比較告訴你
快訊／震撼彈！聯發科宣布　攜手英特爾合作晶圓代工
快訊／苗栗工廠火警「閃燃」！5消防隊員灼傷送醫
「低壓大亂鬥」好戲登場！颱風發展機率激增　這天全台都有雨

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣YouTuber爆紅榜曝！「反正我很閒」才第二　網看NO.1：不意外

超前部署！臨停30分鐘「收費員竟加蓋1.5小時」　他怒：多收45元

插畫家轉戰YouTube「訂閱排行榜曝」！NO.1破百萬　2頻道都上榜

伊登再奪冠！神秘力量加持　荷蘭父子檔也戴順澤宮帽參賽

今年鬼月極凶！超詳細「22禁忌大公開」　別輕易嘗試

「低壓大亂鬥」好戲登場！颱風發展機率激增　這天全台都有雨

雲林+400　12-17歲第3劑接種完成率未達6成

高雄爆首起本土BA.5個案！船廠人員「重複感染」　12接觸者陽性

新竹棒球場21大缺失！砸12億重建「釀4球員受傷」　網酸：太粗暴

邁向「2050淨零碳排」目標　中市府廣徵10高手暢談節能秘笈

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

女溯溪卡石縫1天1夜溺斃　消防員護頭暖喊「忍耐一下」

4台汽車齊躲橋墩下躲太陽　騎士手一攤：吸血鬼開車？

超前部署！臨停30分鐘「收費員竟加蓋1.5小時」　他怒：多收45元

插畫家轉戰YouTube「訂閱排行榜曝」！NO.1破百萬　2頻道都上榜

伊登再奪冠！神秘力量加持　荷蘭父子檔也戴順澤宮帽參賽

今年鬼月極凶！超詳細「22禁忌大公開」　別輕易嘗試

「低壓大亂鬥」好戲登場！颱風發展機率激增　這天全台都有雨

雲林+400　12-17歲第3劑接種完成率未達6成

高雄爆首起本土BA.5個案！船廠人員「重複感染」　12接觸者陽性

新竹棒球場21大缺失！砸12億重建「釀4球員受傷」　網酸：太粗暴

邁向「2050淨零碳排」目標　中市府廣徵10高手暢談節能秘笈

日幣狂貶花得到！他教1招訂日貨　電鍋直送台灣「省6千只要半價」

突抽刀割傷員警！桃園通緝犯躲回住處　警持盾破門強勢壓制

散戶還在逃！6月證券劃撥餘額連4降　月減近393億

Kim新車被刮傷「不敢下車直接認賠」　無奈吐實情網笑翻：太誇張

基隆市民體育活動中心修繕開工　打造青少年網球培訓基地

廚餘回收再利用+活化蚊子館+行政透明　竹山鎮獲推角逐廉政奧斯卡

買手搖飲再送「神秘口味」洽洽瓜子試吃　吃瓜群眾衝去「呷」龜記

吃得到石斑魚漢堡！首家魚漢堡專賣「樂魚」試營運　還有鬼頭刀堡

孫燕姿慶生「罕見曬老公」！　44歲「仍像少女」近況曝

民進黨大動作要求撤換蘇宏達　他質疑政治力干預學術審查

柴柴想玩又想睡「手夾玩具」硬撐　球球滑落滿臉懵：我睡著了？

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

生活熱門新聞

鬼月來了！陰帝普渡三公警告：6姓氏注意抓交替

鬼門開倒數！　「4生肖」容易卡到陰

暑假最新戶外1現象　醫：BA.5入侵好時機

快訊／統一發票5、6月中獎號碼出爐

鬼門提早開！情侶「8大禁忌」勿犯

驚見ATM留2皮夾　網認證有錢人都用它

今再飆40℃！明雨區擴大　成颱機率曝

室外車庫裝冷氣！　1.3萬人瘋朝聖

快訊／07：44規模4.3地震！　最大震度3級

即／花蓮凌晨規模4.5「極淺層地震」　深度僅16.2公里

是你上摩鐵嗎　統一發票3張千萬大獎沒人領

敢救林志穎嗎？呂秋遠嘆：救人別想法律問題

南部船廠疑爆BA.5群聚　男「重複感染」接觸者12人陽性

麥當勞「超夯1品項」絕版　老饕敲碗求回歸

更多熱門

相關新聞

北韓11歲女童靠流暢英語爆紅！神秘身分曝

北韓11歲女童靠流暢英語爆紅！神秘身分曝

隨著網路科技的演變，北韓（朝鮮）不得不改變對外宣傳的模式，儘管先前曾為官媒、對外宣傳媒體在YouTube上設立頻道，卻因太過偏向政治性的聳動內容，而使頻道違反使用條款後遭到刪除，為此平壤當局開始安排美女、兒童擔任網紅，年僅11歲的女童松雅，更因其流暢的英語備受關注，近日她的尊貴身份也因此曝光。

愛情長跑10年！YT情侶CP「宣布分手」

愛情長跑10年！YT情侶CP「宣布分手」

Joeman影片愛用「橘色西裝照」！顏色背後含意曝

Joeman影片愛用「橘色西裝照」！顏色背後含意曝

阿滴走出憂鬱症的3關鍵

阿滴走出憂鬱症的3關鍵

吳淡如曬8000萬書房　「1擺設」讓Joeman驚呆

吳淡如曬8000萬書房　「1擺設」讓Joeman驚呆

關鍵字：

圖文作家YouTuber訂閱數微疼蛋哥超有事洋蔥

讀者迴響

熱門新聞

鬼月來了！陰帝普渡三公警告：6姓氏注意抓交替

福原愛帶走家人失聯1天爆「已回日本」！江宏傑行蹤曝

0.1秒的選擇「傷都在林志穎身上」

快訊／滷味攤老闆遭爆頭　槍手跳上BMW逃走

是你嗎？全聯開出千萬特別獎發票

7歲童下棋太快　被AI機器人打斷手指

鬼門開倒數！　「4生肖」容易卡到陰

這款「禁止修圖App」爆紅　登蘋果榜首

快訊／福原愛終於回訊息了　江宏傑「失聯家人」硬起來找律師！

全球首富馬斯克睡好友妻！　Google共同創辦人戴綠帽喊離

滷味老闆遭爆頭　倒臥血泊畫面曝

疑撞見前妻約會埋殺機！BMW男3槍爆頭滷味攤老闆

儀表板突亮1黃燈　老司機急喊：別再開了

《營業中》2.0版爆「大咖金鐘主持人」加入！

主播「拍照手勢」像私密處挨轟不雅觀

更多

最夯影音

更多
朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」
10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面