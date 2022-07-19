Joeman影片愛用「橘色西裝照」！他細看揪5點嫌怪　網曝顏色含意

▲原PO對橘色西裝感到好奇。（圖／翻攝自Dcard）

記者施怡妏／綜合報導

百萬YouTuber Joeman的「JOE是要對決」系列影片，經常找來平價與奢華的同類物品或食材進行比較，近來就有網友發現，Joeman這系列的影片，封面圖片都是用穿著橘色外套西裝的照片，看起來呆萌但又突兀，好奇這套西裝到底對Joeman有何意義？貼文掀起討論。

原PO在Dcrad上發文，「JOE是要對決」的影片，封面照幾乎都是同一張照片，穿著橘色的西裝，表情嚴肅手摸領帶，「看起來有點呆萌但又有點突兀，像是服務生、主持人卻又像是大學生，同時又覺得橘色的西裝真的有點怪」。

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他還上網找照片的高清原圖，放大後細看發現5個亮點，西裝看起來毛茸茸的、橘色西裝仔細看更怪了、胸前塞了奇怪的東西、手放在領帶上，以及表情似笑非笑，「好奇拍這張照片時Joeman在想什麼，這會是他最喜歡的裝扮嗎？這也是他認為最佳的拍照姿勢嗎？如果不是的話是誰決定要這樣的呢？」

▲「JOE是要對決」封面全都是同張照片。（圖／翻攝自Joeman YT）

他還發現，這張照片除了用在「JOE是要對決」之外，還會放在產品的旁邊，或是當成活動大頭照，甚至還穿去參加走鐘獎頒獎典禮，「除此之外，好像就很少看到橘色西裝Joeman的出場，究竟這個橘色西裝跟Joeman是甚麼樣的關係呢？」

貼文曝光，許多網友在底下狂酸原PO「就口袋巾啊，什麼奇怪的東西？」「好好笑，好認真研究」、「口袋巾不知道，就別發文展示你的膚淺」、「我覺得你好好笑喔，連西裝禮服都看不懂，素質不意外，是不是只認識海灘褲？」「他爽就好，愛穿什麼顏色的衣服還要有理由哦？」

另外，有網友猜測原因，「在版面的色彩分配上因為是紅藍底色，所以前面的人在色彩上要跳出來話，亮橘色是很好的選擇（或黃色金色），而且來賓也很少會穿這類顏色的服裝，所以也不怕撞色，穿一般黑色西裝可能就比較溶於背景裡被吃掉視覺囉！」

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