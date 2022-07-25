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里程碑！長濱漁港西碼頭、新港區漁會水產品加工廠今啟用

▲長濱漁港西碼頭、新港區漁會水產品加工廠今分別啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲長濱漁港西碼頭啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為縮短漁貨往外縣市輸出加工的時間及成本，以及增加漁船泊位，台東縣長濱漁港西碼頭及新港區漁會水產品加工廠25日分別舉辦啟用典禮，縣長饒慶鈴提到，新港及長濱漁港漁產量佔台東縣總產量超過70%，是東海岸最主要的漁獲生產基地，此次啟用的水產加工廠為台東第1座漁貨加工廠，使漁貨在產地就能即時處理，保有最佳鮮度以提高水產品附加價值，創造更高效益與利益。

饒慶鈴表示，新港漁港是台東最大漁港，魚市場更是東部海域捕獲水產品的集散中心，為了使東部海域捕獲的中大型漁獲，如鬼頭刀、旗魚、鮪魚及小型漁獲，能夠在產地即時處理，縣府協助用地取得、爭取投入共約4,800萬元經費，歷經2年建設，終於在今年完成，今日啟用的新港區漁會水產品加工廠，包括清洗及真空包裝等生產線、急速冷凍等程序，具有生產調節、自產自銷的功能。

此外，加工廠也通過ISO22000及HACCP第3驗證，符合國際標準的加工製程包裝及食品安全管制，提供消費者採購最安心、最優質的國產海鮮，並通過海洋之心生態標章產銷監管鏈的認證，確保水產品的溯源管理。在未來營運上也將招募在地人力，創造就業機會，延續漁村的經濟命脈。

饒慶鈴另說明，長濱漁港是台東僅次於新港漁港，漁獲產量第2大的漁港，除了台東縣籍漁船，花蓮籍漁船筏也有進港補給停泊的需求，漁船筏泊位明顯供不應求，此次是長濱漁港自民國89年後，再度新建供漁船泊靠的防波堤碼頭，縣府投入約2,700萬元經費，新設西碼頭長81公尺、水深3公尺，為當地增加超過20餘艘船席位、岸上新闢約0.4公頃腹地，另每年投入漁港疏浚經費也超過1,500萬元，邁向港闊水深的目標。

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