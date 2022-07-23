台東首創「減廢生活節」　兌換消費券資源回收物達640Kg





▲台東首創「減廢生活節」2千名鄉親體驗減廢新生活。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局首度舉辦「2022台東減廢生活節」，23日上午11點至下午17點在環保局辦公廳舍旁草地舉行大型減廢、資源回收市集，吸引超過2千位民眾參與，現場設置資源回收物兌換消費券，資源回收物兌換約達640公斤，民眾自備環保餐具前來參與共約減少6千個以上的一次性廢棄物(包含竹籤、紙餐具、紙袋及塑膠容器等)。

來自卑南鄉的王小姐說，前幾天在環保局粉絲專頁上看到了廢電池可以兌換活動消費券訊息，攜帶家中廢電池到場兌換，馬上到無塑美食攤位兌換美食，感謝環保局舉辦這樣活動。而自備環保餐具參加活動的黃先生也說，自備環保餐具到活動現場就可以領取TTPush台東金幣，真的很棒且環保又衛生，覺得十分有意義。

環保局指出，台東縣於今(111)年推出專屬於台東的「台東減廢指引」，其中包含「大型活動減廢指引」、「會議活動減廢指引」以及「夜市活動減廢指引」，而此次台東減廢生活節依據大型活動減廢指引內容舉辦，活動現場除設置環保餐具租借站、餐具清洗站之外，同時也以自然素材盛裝食物的無塑美食店家以及循環再利用的二手市集，讓活動不只減廢，也讓民眾在活動中體驗消「廢」的樂趣。此次活動產生的一般垃圾僅約2公斤，資源回收物兌換約達640公斤，其中廢玻璃262公斤、廢電池326公斤、廢紙容器31公斤、廢農藥容器21公斤。