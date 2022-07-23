離島「類出國」旅遊夯爆　蘭嶼、綠島用電量創歷史新高

▲蘭嶼、綠島供電量創新高。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近期因新冠疫情趨緩，且尚未開放國外旅遊，國內旅遊一枝獨秀，尤其是離島地區更被國人視為「類出國」，成為國人旅遊最夯的選擇。遊客瘋狂的湧入蘭嶼、綠島觀光的情形下，更是創下蘭嶼、綠島發電廠建廠以來用電量最高紀錄。

7月22日來往蘭嶼、綠島地區航班，班班客滿，據統計資料，蘭嶼地區7月22日計有8航次船班及3航次飛機，登島人數已達1600人以上，最高發電量4966KW，已是建廠以來最高發電量。綠島地區也不惶多讓，7月16日登島遊客約3079人以上，出現5739KW之最高發電量，7月22日統計，在島遊客約4026人以上，發電量恐再創新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蘭嶼、綠島供電量創新高。（圖／記者楊漢聲翻攝）

蘭嶼、綠島地區為獨立之供電系統，只能依靠在地的柴油機組發電廠維持供電。台電公司為穩定蘭嶼、綠島發電廠供電，除常駐電廠人員積極進行日常維修，確保運轉安全，維持適當之備用容量，以因應突發狀況外，更調派大修人力進駐，確保機組臨時故障時，能盡速修復，維持發電容量之餘裕。台電公司呼籲請遊客在離島地區使用冷氣時，溫度設定在攝氏28度，並搭配電風扇，可維持舒適環境，並將有效節電，期待大家共同為節能減碳、穩定供電，盡一份心力。

台電公司為因應蘭嶼、綠島地區用電大幅成長，提升供電可靠度。於今年6月17日啟用之儲能系統，已正常運作，穩定供電品質外，現正進行蘭嶼發電廠防音貨櫃型緊供機組建置、三號與四號發電機組汰換更新工程、綠島發電廠三號與四號發電機組汰換更新工程。將於112年中及113年陸續加入系統。新機組均採用最新式之柴油發電機，並搭配環保設備，以提高供電能力及降低排氣汙染量。台電公司將繼續與蘭嶼、綠島地區共同進步，永續經營。