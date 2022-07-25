台東高空跳傘今驗證暖身　俄、烏資深教練打頭陣精準著陸

▲台東高空跳傘驗證暖身 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府攜手安捷航空，率全國之先積極推動高空跳傘，來自俄羅斯及烏克蘭的教練，緊鑼密鼓做最後的衝刺準備，並於25日中午在卑南文化公園舉行首度驗證試跳，教練漂亮精準著陸，過程順利圓滿。

為了迎接8月即將到來的高空跳傘表演活動，25日12點至12點20分、13點至13點20分2時段，特別在卑南遺址公園上空安排驗證作業及試跳活動，由交通部民用航空局實地進行審查，確保安捷航空在航務及機務具備充足作業能量，航空器能確切落實各項安全規範，務求在法規及安全等各個環節都能符合最嚴謹的要求。

交通及觀光發展處處長余明勳則指出，高空跳傘從無到有，整整歷經2年的努力，遍讀國外法規，就為建置台灣的第1部完備的跳傘活動及人員規範，並且精挑細選引進海外資深專業教練，尋覓縣內適合傘場，就是希望能讓高空跳傘最專業、最安全、最精彩的一面，全部呈現在國人眼前，為高空跳傘的長遠發展奠定基礎。

此次在卑南遺址公園的驗證試跳，是由俄羅斯及烏克蘭的外國資深教練率先打頭陣，所有教練都符合美國技術標準規定（TSO）認證，擁有豐富專業的表演經驗。余明勳表示，盼望驗證試跳的完成，能為台灣的高空跳傘翻開歷史新頁，不辜負網路上數以萬計的民眾對高空跳傘的殷切企盼。