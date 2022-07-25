增53死！今本土+16921「創86天以來新低」　另增206例境外移入

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布新增1萬6921例本土個案，創下間隔86天以來新低。今日另增206例境外移入、53例死亡。死亡個案中最年輕的為3歲女童，無慢性病史，發病3天後就因腦炎併發心肺衰竭亡，目前兒童死亡累計25例，其中腦炎就佔了9例。

▲指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）



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指揮中心表示，今日新增之16,921例本土病例，7,981例男性，8,931例女性，9例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為新北市(2,955例)，臺中市(2,051例)，桃園市(1,847例)，高雄市(1,767例)，臺北市(1,727例)，臺南市(1,380例)，彰化縣(830例)，新竹縣(479例)，苗栗縣(478例)，屏東縣(452例)，雲林縣(439例)，宜蘭縣(361例)，嘉義縣(337例)，新竹市(336例)，南投縣(324例)，花蓮縣(309例)，基隆市(237例)，嘉義市(182例)，臺東縣(171例)，金門縣(125例)，澎湖縣(118例)，連江縣(16例)。

指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為29例男性、24例女性，年齡介未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、48例具慢性病史、35例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月1日至7月22日，死亡日期介於6月18日至7月23日。

指揮中心說明，今日新增206例境外移入個案中，111例男性，95例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，越南(5例)、泰國(3例)、美國(2例)、澳大利亞及菲律賓(各1例)，另194例感染國家調查中。入境日期介於今年6月24日至7月24日。

指揮中心統計，截至目前國內累計14,570,302例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,115,573例排除)，其中4,447,707例確診，分別為18,667例境外移入，4,428,986例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計8,649例COVID-19死亡病例，其中8,634例本土，個案居住縣市分布為新北市1,936例、臺北市1,008例、臺中市840例、高雄市784例、臺南市664例、桃園市647例、彰化縣508例、屏東縣355例、雲林縣255例、南投縣248例、基隆市204例、苗栗縣188例、嘉義縣182例、宜蘭縣172例、花蓮縣146例、嘉義市137例、新竹縣132例、臺東縣116例、新竹市83例、澎湖縣18例、金門縣11例；另15例為境外移入。

▲7/25新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。