南部船廠疑爆BA.5群聚！5旬男「職場匡118人」10人驗陽、7人送定序

▲BA.5社區感染病例說明。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

南部造船場疑爆BA.5群聚！指揮中心今（25）日公布2例本土BA.5個案，其中1人為南部造船廠5旬員工，個案打過3劑疫苗，5/18曾確診、7/13出現咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛症狀，快篩、PCR複驗均為陽性，Ct值17，因重複感染送基因定序，驗出BA.5，同職場匡列118人，10人驗出陽性，7人Ct值小於30送定序。

此外，該案職場匡列118人，除了1人在國外無法採檢、1人檢驗中外，餘下116人檢驗結果均出爐，其中106人陰性、10人陽性，而陽性個案中有8人為新確診個案，Ct值介於26~36；另2人為重複感染，分別在5月、7月中旬確診，Ct值30~37。

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羅一鈞表示，職場7人Ct值小於等於30送定序，初步研判疑似家庭及職場群聚感染，包括2名家人，目前共有9人送基因定序，但詳情仍有待定序結果才有辦法研判。

由於該群聚與國際港滬船廠工作人員有關，指揮中心已要求相關業者落實登輪作業防護清消，並催促相關人員接種第四劑。

指揮中心統計，BA.5累計9例本土個案，除了2例為社區感染，其餘7人都是接機感染。而重複感染累計149例，其中只有2例為BA.5，餘下147例均為BA.2。本週另新增8例BA.4、38例BA.5，個案以泰國、德國最多，美國、泰國、日本、韓國也各增4例，顯示BA.5已有往亞洲擴散情況。

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明南部某船廠人員染疫事件。（圖／指揮中心提供）