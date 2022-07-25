妙齡女驚見裙底冒亮光　偷拍狼獲判無罪關鍵理由曝

▲高雄一男子涉嫌偷拍女子裙底風光。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名妙齡女子小莉（化名）去年9月間在高雄某車站出口整理包包時，長裙底下突然冒出亮光，她機警轉身果然發現鄭姓男子正在拿手機偷拍，小莉出言喝斥，鄭男辯稱已經刪除照片並格式化手機。小莉事後提告，鄭男在警詢和偵查時也說沒拍到，到法院審理時又說有拍到，說詞反覆，法官根據現場監視畫面，認為難認定鄭男當時已按下拍攝鍵並成功拍攝到小莉的裙底風光，因此判鄭男無罪。

判決指出，鄭男是在去年9月22日晚間7時許，在高雄某處車站出口租借腳踏車處，見小莉穿著長裙在整理前背的背包，竟開啟手機燈光後，把手機自小莉後方從小腿處往上拍攝，但因手機碰觸小莉的腳踝，小莉驚覺遭人偷拍，立刻喝斥鄭男，並質問「你有在拍照嗎？請你刪掉」，鄭男回「已經刪掉了，不然我把手機格式化」，小莉才同意鄭男離開。

小莉事後擔心害怕鄭男沒有刪除不雅相片，又不想讓更多人受害，還是報警提告，鄭男在警方詢問和檢方偵訊時，說當時手機碰到小莉的腳踝，讓她有警覺，所以來不及按下拍攝鍵就被發現，否認有拍到小莉的裙底風光，但仍被依妨害秘密罪起訴。

不料，法院準備程序庭時，鄭男又承認有偷拍，到了審理時又翻供，說詞前後不一，鄭男辯稱，在準備程序是因為民事和解，希望案件趕快結束、改簡易判決，才會承認有拍攝成功，但他回去思考後，因為確實沒有拍攝成功，所以才翻供，律師也主張，鄭男向小莉說他手機有格式化，只是為了讓小莉安心，妨害秘密罪沒有處罰未遂，希望爭取無罪。

高雄地院法官勘驗現場監視器影像後，確認鄭男有拿手機往下蹲，靠近小莉的裙底，手機螢幕發生亮光，但是監視器距離較遠，無法辨識鄭男究竟有無按下手機的拍攝鍵，且考量鄭男已與小莉達成和解，因此判鄭男無罪，全案可上訴。