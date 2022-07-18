準桌球國手竟是偷拍狼！國訓中心廁所裝針孔　她慘入鏡全不知

▲陳姓桌球選手在國訓中心廁所偷拍女子如廁。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名陳姓桌球選手去年6月間到左營國家訓練中心參加集訓時，竟偷偷在廁所安裝針孔攝影機，偷拍其他人如廁的畫面，一名女子被偷拍後渾然不知，直到另一位教練發覺有異，報警逮到陳男，陳男一度否認犯行，但到了法院審理時才坦承出於好奇偷拍，也表示悔意，橋頭地院審理後，依無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處他徒刑2月，可易科罰金，緩刑2年。

判決指出，陳姓男子是在去年6月21日下午3時許，進入左營國訓中心球類館的身障廁所，裝設具有錄影功能之USB充電器造型針孔攝影機，一名女子進入廁所被偷拍到隱私部位，但她完全沒察覺就離去，到了下午5時許，另一位教練要使用廁所時察覺有異，發現針孔，才把針孔攝影機和記憶卡交給中心人員，報警處理。

警方後來查出陳男涉案，但他在警訊時否認犯案，但仍被依妨害秘密罪嫌送辦、起訴。

橋頭地院審理時，陳男終於坦承出於好奇裝針孔偷拍，法官審酌陳男沒有前科，也向被害女子表達致歉及賠償損害之意，但被害人不願調解，可見陳男尚具悔意，因此依無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處他徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年，並提供60小時的義務勞務。緩刑期間付保護管束，全案可上訴。