斯里蘭卡總統落跑新加坡　人權團體當地提告盼逮人

▲斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社



專門記錄斯里蘭卡內戰期間疑似侵害人權行徑的人權團體，已經向新加坡檢察總長提起刑事告訴，尋求針對斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩於數十年內戰期間的角色，將他逮捕。

路透社看到總部設在南非的非營利機構「國際真相與正義計畫」（International Truth and Justice Project）在訴狀中陳述，斯里蘭卡內戰期間，時任國防部長的拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）曾經於2009年嚴重違反「日內瓦公約」（Geneva Convention）。

國際真相與正義計畫主張，基於普遍管轄權，新加坡得就拉賈帕克薩遭控的侵害行徑起訴他。經濟危機導致斯里蘭卡動盪數月，反政府抗議人士攻入總統府、總統官邸和總理官邸，他13日逃到新加坡，隔天提出辭呈。

草擬訴狀的其中一位律師卡特爾（Alexandra Lily Kather）目前人在柏林，他在電話中告訴路透社：「基於已犯罪行可以證實的資訊，以及與目前正在新加坡的有關個人真正相關證據的資訊，提起這件刑事訴訟。」

「在這起訴訟上，新加坡確實有獨特機會，根據自己的法律和政策，向權力說真話。」

還無法透過斯里蘭卡駐新加坡高級專員公署聯繫到拉賈帕克薩就此評論。他之前曾經極力否認自己是內戰期間侵害人權指控的罪魁禍首。

新加坡檢察總長發言人未就置評請求作出回應。新加坡外交部曾表示，抵星進行私人訪問的拉賈帕克薩沒有尋求庇護，新加坡當局也沒有給予庇護。

曾經任教新加坡的英國朴茨茅斯大學（University of Portsmouth）法學院教授達姆（Shubhankar Dam）指出，新加坡法院可就戰爭罪行、種族滅絕、酷刑指控進行審理，但也一再表明，若非萬不得以不會援引這種管轄權。