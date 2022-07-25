「粉紅傳說」過高屏溪吃不到　老饕認證：還要配木瓜牛奶加蛋

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友昨日（24日）在臉書PO文分享屏東美食潮州炒粄條，並表示這是屬於屏東的都市傳說，過高屏溪完全看不到，在其他縣市沒看過哪間店的炒粄條是加番茄醬的，所以只要回家就會跑去吃。文章公開之後吸引網友留言熱議，還有不少老饕表示，可以搭配木瓜牛奶加蛋或豬肝湯，結尾再來一根烤玉米，堪稱人間美味！

▲原PO分享每次回家必吃的屏東美食就是潮州炒粄條。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，潮州炒粄條是屬於屏東的都市傳說，每次回家必吃，過高屏溪完全看不到，再配一碗豬肝湯，真的非常美味，「屏東有幾間隱藏版的（店），都是從小吃到大，只是真的在別的縣市，完全看不到炒番茄醬。」

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文章公開之後，吸引許多老饕留言認證，「屏東的夢幻粉紅炒粄條94（就是）好吃」、「吃的是一種回憶」、「潮州的炒板條超好吃！配一杯木瓜牛奶加蛋，結尾再來一根烤玉米」、「回潮州必吃的啊！不然會饞死，高雄找不到一樣的味道」、「超級好吃，其他地方沒有的味道」。

還有不少第一次見到粉紅色炒粄條的網友表示，「第一次看到」、「我以為潮州只有牛肉湯麵跟冷熱冰，原來還有其他隱藏版好料，下次一定要去試試」、「我曾經點醬油口味，被當地人說我不懂吃，哈哈」。不過，也有一名人妻感嘆，自己是從台中嫁到屏東生活，吃過一次潮州炒粄條，可惜不合口味，好不好吃還是要看個人喜好，「我吃過一次就不敢吃了，好怪」。