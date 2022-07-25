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「室外車庫裝冷氣」狂吸1.3萬人朝聖　網驚呆：有錢就是任性

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友在臉書PO出一張照片，並半開玩笑表示，每當遇到挫折或是覺得自己沒用的時候，就會跑到某一戶人家外面看看一台被安裝在室外的冷氣。文章公開之後吸引超過1.3萬人按讚，還被轉分享至臉書「爆廢公社二館」，網友們紛紛笑稱，「有錢就是任性」、「大家都把冷氣這樣裝，暖化問題很快就解決了」、「笑死，冷氣怎麼在那裡」、「懂裝『室外機』」。

車庫裝冷氣。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲原PO分享自己看到的「室外冷氣」。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

照片中，只見一戶人家似乎將騎樓當成車庫，牆上竟然還裝設一台冷氣，對著「戶外」吹。原PO在臉書社團「路上觀察學院」分享照片並表示，「每當遇到挫折覺得自己沒用的時候，都會來看看這台冷氣。」結果一公開就吸引超過1.3萬名網友按讚。

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這張照片隨後也被轉分享至臉書「爆廢公社二館」，同樣引來不少網友留言熱議，大家紛紛開玩笑道，「電費就是那麼樸實無華且枯燥」、「我開車也是開著窗戶出冷氣啊」、「有可能裝反了」、「有錢就是任性」、「全球暖化升溫1.5度，需要大家一起盡力，大家都把冷氣這樣裝，暖化問題很快就解決了」、「笑死，冷氣怎麼在那裡」、「懂裝『室外機』」、「冬天開的啦，室內就溫暖了」、「誰讓你把壞掉的冷氣裝室外假裝富豪的」。

也有網友推測，從照片中看來，該戶人家兩側都有做隔板，前方應該也有鐵門，拉下來就可以吹冷氣了，或許是在為中秋節烤肉做準備，也有可能是屋主想在洗車時吹冷氣，「烤肉的時候吹很蝦趴（台語，搶眼、時髦的意思）」、「洗車的時候吹的吧」。

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