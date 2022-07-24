花蓮聯合豐年節吸引人車潮　每日出動60警力疏導交通

▲花蓮分局長呂育騰每日親自主持勤教，為站崗指揮交通的同仁加油打氣。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮最盛大原住民族聯合豐年節活動，前兩日從下午4點便開始匯集人、車潮，花蓮警分局編排連續三天規劃警力部署，每日出動近60名警力在各重要路口，因應湧入的大批人、車流，全力維持周邊路段交通順暢。

▲花蓮警分局連續規劃三天警力部署，每日出動近60名警力在各重要路口，維持周邊交通順暢。

花蓮分局長呂育騰每日都親自主持勤教，並且在會場與辛苦的同仁們一起揮灑汗水，為站崗指揮交通的同仁加油打氣，同仁備感溫馨，指揮交通更給力。

花蓮警分局表示今年度原住民族聯合豐年節活動在德興運動場大草坪舉辦，適逢暑假期間遊客人數倍增，由於周邊路幅有限，警方不僅疏導大型車輛前往預定地點停放，並指揮小客車停放在規劃停車區域，另外引導人潮分流到接駁車載客區，以及分散人流到達固湖灣大路前段搭乘計程車或家人接送區域，確保達固湖灣大路與中山路交通不打結，警方採取滾動式檢討交通管制措施，將機動交管延展至市區中央路與中山路上各路口，不定期燈控疏導，達到更有效率的疏導人、車流，民眾參加千人共舞活動後，雖然疲憊也能平安回家。

花蓮警分局強調，豐年節活動人車潮每日都相當眾多，請民眾配合警方指揮與導引，切勿違規臨停，以確保後方來車能順利通行，警方持續針對周邊路段進行交通疏導管制，因地制宜的管制策略，強化交通疏導與便民服務效能，讓花蓮遊客與鄉親皆能平安回家。